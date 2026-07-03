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Nathaniel Brown wechselt zum FC Bayern München. Doch wie kann er den FCB konkret verstärken, was passiert mit Alphonso Davies und wie passt er ins System?

Über 50 Millionen Euro soll der FC Bayern bereit gewesen sein, für Nathaniel Brown an Eintracht Frankfurt zu bezahlen. Die Summe enthält bereits Bonuszahlungen, bei denen unklar ist, wie leicht sie zu erreichen sind. Erfahrungsgemäß liegt die fixe Summe aber nicht sehr weit unter der kolportierten Gesamtsumme – hier 55 Millionen Euro. Und das ist ein echtes Statement der Münchner. FC Bayern: Joao Palhinha wird offenbar zum Problemfall Für keinen Außenverteidiger hat der Rekordmeister jemals mehr bezahlt. Mit Lucas Hernandez gab es mal einen Innenverteidiger, der auch außen spielen kann, für den die Bayern noch mehr Geld ausgegeben haben. Angesichts der Tatsache, dass man mit Alphonso Davies jedoch bereits einen Großverdiener im Kader hat, der auf derselben Position wie Brown zu Hause ist, ist die Investition durchaus spannend. Wie passt der Shootingstar in das System von Trainer Vincent Kompany? Was wird aus Davies? Und ist das Geld des FCB gut angelegt?

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FC Bayern und das Problem mit Alphonso Davies Die kurze Antwort auf die letzte Frage ist: Ja, ist es. Die Begründung braucht etwas länger. Ein Hauptproblem der Bayern mit Davies war in den vergangenen zwei, drei Jahren, dass er entweder nicht in Form war oder gar nicht erst verfügbar. Laut "transfermarkt.de" fiel der 25-Jährige seit der Saison 2022/23 insgesamt 473 Tage lang aus. 221 Tage davon wegen eines Kreuzbandrisses. Dabei verpasste der Kanadier 85 Partien für Bayern und seine Nationalmannschaft. Hinzu kommen Spiele, in denen er wie bei dieser WM zwar einsatzbereit wäre, aber noch nicht fit genug ist, um ernsthaft eine Option zu sein. Nicht umsonst machten sich die Münchner ernsthafte Gedanken darüber, ihn zu Real Madrid ziehen zu lassen, als die "Königlichen" Interesse zeigten.

FC Bayern: Qualität in der Kaderbreite als Problem Letztendlich verlängerte man aber doch mit ihm. Auch weil Davies unter Kompany wieder zu alter Stärke zu finden schien – ehe ihn weitere Verletzungen ausbremsten. Bayerns Problem ist relativ eindeutig: Kann der Linksfuß nicht spielen, gibt es niemanden im Kader, der seine Rolle optimal übernehmen kann. Zuletzt spielten wahlweise Josip Stanisic oder Konrad Laimer dort. Beide haben ihre Stärken, sind auch nicht unbedingt langsam. Aber trotzdem sind beide in der Restverteidigung nicht eine so große Waffe wie Davies. Dieser Aspekt ist der eine Punkt. Der andere ist seine Qualität, dass er im Spielaufbau mit Dribblings dabei helfen kann, höheres Pressing des Gegners aufzulösen. Auch im Halbraum fühlt er sich wohl, wenn er in einer späteren Phase des Spiels einrückt, um Luis Diaz zu unterstützen. Stanisic und Laimer sind in diesen Aspekten des Spiels nicht so gut wie Davies in Topform.

Nathaniel Brown: Die richtige Verstärkung? Weil Davies diese aber zuletzt nicht oft hatte, haben sich die Münchner also umgesehen und mit Brown den nahezu perfekten Spieler für diese Rolle geholt. Der 23-Jährige ist ebenfalls extrem schnell und gut darin, in der Restverteidigung Konter abzulaufen. Außerdem ist er technisch sehr stark. Brown kann sowohl dribbeln, als auch ins Mittelfeld einrücken, um dort den Spielaufbau zu verstärken. Für sein Alter ist er schon sehr ballsicher und macht relativ wenige Fehler. Obwohl er das Risiko nicht scheut, wirkt er dahingehend bereits stabiler als Davies. Und genau das wird letztlich zu einer spannenden Frage führen: Wer ist die Nummer eins auf der linken Defensivbahn? Normalerweise könnte man davon ausgehen, dass Davies der etablierte Spieler ist, der durch Brown herausgefordert wird. Doch die Ausgangssituation ist speziell.

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FC Bayern: Davies oder Brown? Da wäre einerseits die Tatsache, dass Davies aktuell noch nicht fit ist. Bis zur neuen Saison ist aber noch Zeit. Gut möglich, dass er zum Vorbereitungsstart das notwendige Niveau hat. Doch Brown ist schon jetzt fit und in Form. Er wird mit Selbstvertrauen und vermutlich guter Form in München aufschlagen. Das und die Zweifel am Kanadier machen ihn zu einem echten Kandidaten für die Startelf. Zumal er taktisch hervorragend reinpasst – vielleicht sogar noch einen Tick besser als Davies. Browns Qualitäten im Kombinationsspiel dürften dem Spielfluss der Bayern helfen. Vor allem defensiv ist der DFB-Kicker aber eine echte Verstärkung. Davies wirkt im Zweikampfverhalten nicht immer geschickt. Brown ist jung und nicht fehlerfrei, hat in einer chaotischen SGE-Abwehr aber gezeigt, dass er mit Stress umgehen kann. Auch auf Champions-League-Niveau machte er einige gute Spiele. Gegen den Ball kann er Konter ablaufen und Bälle erobern. Im Aufbauspiel ist er perfekt, um das Mittelfeld zusätzlich zu entlasten. Kompany lässt seine Mannschaft gegen hohes Pressing meist in einer 3-2-Struktur aufbauen. Joshua Kimmich oder Aleksandar Pavlovic lassen sich in die Abwehr fallen, der andere wird variabel durch Außenverteidiger, einen Zehner oder sogar Stürmer Harry Kane unterstützt. Brown bringt alles mit, um hier ins Zentrum einzurücken und den verbliebenen Sechser damit zu unterstützen. In der späteren Aufbauphase wäre er dann ein hervorragender Gegenpressingspieler oder in der Lage, spät nachzurücken, um Räume für Diaz zu öffnen.

FC Bayern: Linke Seite so stark wie lange nicht mehr Abseits aller taktischer Gedankenspiele gibt es aber auch noch die Perspektive der Ablösesumme. Die bringt eine gewisse Erwartungshaltung mit sich. Dabei ist es egal, ob das die Preise sind, die man heute für Backups auf einem hohen Niveau zahlt. Paris Saint-Germain verstärkt seinen Kader seit Jahren in diesem Preissegment. Nicht immer sind dort Stammspieler vertreten. Auch das ist vielleicht eine Erkenntnis der letzten Jahre für den FC Bayern: In der Breite war der Niveauunterschied oft zu groß. Zumindest auf der linken Defensivseite hat man jetzt nicht nur zwei relativ ähnliche Spielertypen, sondern auch noch zwei, die sich auf Augenhöhe duellieren werden. Dazu noch Diaz in der Offensive, der mit beiden Spielertypen gut harmonieren kann. Es wird spannend zu sehen, wer zum Saisonstart die Nase vorn hat – und ob es im Saisonverlauf mehrere Wechsel gibt. Theoretisch bietet sich auch die Möglichkeit an, Brown rechts hinten aufzustellen oder weiter vorne. Mit seiner Spielintelligenz kann er fast alles spielen. Schon deshalb war die Investition des Rekordmeisters sinnvoll. Auch interessant: Bundesliga gibt kompletten Spielplan für 1. und 2. Liga für die Saison 2026/27 bekannt - Wann spielt Bayern München gegen Borussia Dortmund?

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