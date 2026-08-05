FC Bayern: Rippenbrüche! Hongkong-Reise ohne Klubboss Dreesen

ran Fußball Bundesliga FC Bayern - Tom Bischof verrät: Auf dieser Position bin ich eingeplant Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Der zweite Teil der Asientour des FC Bayern findet ohne Jan-Christian Dreesen statt. Der Klubboss muss aus schmerzhaften Gründen passen.

Wenn der FC Bayern in den zweiten Teil seiner Asientour geht, fehlt ausgerechnet der Klubboss. Doch Jan-Christian Dreesen wurde laut der "Bild" von den Ärzten von einem Flug nach Hongkong abgeraten. Der Grund: Rippenbrüche, die er sich laut dem Bericht bei einem Sturz zugezogen haben soll. Die Verletzung hält den 58-Jährigen allerdings nicht davon ab, von München aus weiter zu arbeiten. Nur die Reise wird er nicht antreten.

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