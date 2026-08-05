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FC Bayern: Rippenbrüche! Hongkong-Reise ohne Klubboss Dreesen
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FC Bayern - Tom Bischof verrät: Auf dieser Position bin ich eingeplant
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Der zweite Teil der Asientour des FC Bayern findet ohne Jan-Christian Dreesen statt. Der Klubboss muss aus schmerzhaften Gründen passen.
Wenn der FC Bayern in den zweiten Teil seiner Asientour geht, fehlt ausgerechnet der Klubboss. Doch Jan-Christian Dreesen wurde laut der "Bild" von den Ärzten von einem Flug nach Hongkong abgeraten.
Der Grund: Rippenbrüche, die er sich laut dem Bericht bei einem Sturz zugezogen haben soll. Die Verletzung hält den 58-Jährigen allerdings nicht davon ab, von München aus weiter zu arbeiten. Nur die Reise wird er nicht antreten.
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FC Bayern: Testspiel am Freitag
Die Bayern werden in Hongkong am Donnerstag ein öffentliches Training und am Freitag (14 Uhr deutscher Zeit) das zweite Testspiel gegen den Europa-League-Champion Aston Villa absolvieren.
Sein erstes Testspiel hatte der Rekordmeister gegen den südkoreanischen Erstligisten Jeju SK knapp gewonnen. Erst mit einer verstärkten U19-Auswahl, dann aber doch noch mit den deutschen Nationalspielern und weiteren Rückkehrern gewann der Double-Gewinner am Dienstag in Südkorea beim Jeju SK FC mit 2:1 (2:1).
"Es war ein positives Spiel, weil es keine Verletzten gibt und die Intensität gut war", sagte Trainer Vincent Kompany während seiner Pressekonferenz. Belastungssteuerung für alle Spieler sei "Teil des Plans". Das dürfte auch am Freitag der Fall sein.
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