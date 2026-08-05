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FC Schalke 04 - wegen Bundesliga-Regeln: Muss S04 Top-Talente verkaufen?
Aktualisiert:von ran.de
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Schalke 04: Dzeko lacht über Verlängerung – „Sie wollen mich nicht zuhause“
Videoclip • 01:58 Min
Die Laune beim FC Schalke 04 ist aktuell prächtig. Die Leistungsträger konnten beinahe alle gehalten werden. Doch es bahnt sich bereits an, dass das im kommenden Sommer anders werden könnte.
Die Euphorie beim FC Schalke 04 vor der Rückkehr in die Bundesliga kennt kaum Grenzen.
Mit Robin Gosens kam ein großer Name zu S04, mit Edin Dzeko konnte erst kürzlich die Vertragsverlängerung eines Leistungsträgers bekannt gegeben werden.
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Auch die Youngsters Soufiane El-Faouzi und Mertcan Ayhan verlängerten erst kürzlich ihre Verträge, werden also mindestens eine weitere Saison auf Schalke spielen.
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Muss Schalke 04 im Sommer Leistungsträger verkaufen?
Und was passiert im nächsten Sommer? Laut "Sky" wird dann mindestens einer der Top-Performer, die Geld einbringen werden, verkauft.
Grund dafür sei die von der Bundesliga installierte Eigenkapitalsregelung. Diese schreibt in den Statuten vor, dass jeder Bundesligist sein negatives Eigenkapital von rund 96,6 Millionen Euro jährlich um zehn Prozent reduzieren muss. Erfüllt der Verein diese Auflage nicht, droht in der Folgesaison ein automatischer Abzug von drei Punkten.
In der 2. Liga waren es nur fünf Prozent, die der Klub abbauen musste. Als Aufsteiger ist Schalke insofern davon befreit, als dass ihre einzige Auflage ist, das Kapital nicht noch weiter zu verschlechtern. Ab der kommenden Saison müsste S04 dann die zehn Prozent anvisieren.
In diesem Sommer gab es bereits für El-Faouzi und Ayhan einige Interessenten. Gerade der für rund 250.000 Euro von Drittligist Alemannia Aachen gekommene El-Faouzi wurde lange mit unter anderem Borussia Dortmund in Verbindung gebracht.
Der dynamische Mittelfeldmotor könnte bei einer weiteren Leistungssteigerung für eine achtstellige Summe im kommenden Sommer wechseln. Gleiches gilt für Außenverteidiger Ayhan, der aus der "Knappenschmiede" stammt.
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