Yan Diomande steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Madrid. RB Leipzig und die Königlichen befinden sich nach langen Verhandlungen nach ran-Informationen kurz vor der Einigung – der Transfer wird den Ivorer zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte machen.

Der spektakuläre Wechsel von Yan Diomande zu Real Madrid steht nach wochenlangen Verhandlungen jetzt vor dem Abschluss.

Wie ran bestätigt wurde, stehen die Königlichen kurz davor, die Verpflichtung des Offensivtalents von RB Leipzig perfekt zu machen.

"Sky" und die spanische Sportzeitung "Marca" hatten zuerst darüber berichtet.

Diomande muss noch den Medizincheck absolvieren, ansonsten sind sich beide Klubs weitgehend einig und befinden sich auf der Zielgeraden.

Dass Leipzig am Mittwoch die Ankunft des Ivorers im Trainingslager in Österreich vermeldete, war kein Zeichen für ein Scheitern des Deals. Laut Klubangaben war Diomande krankheitsbedingt später zur Mannschaft gestoßen.