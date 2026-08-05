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Yan Diomande zu Real Madrid: Mega-Deal für RB Leipzig auf der Zielgeraden - Rekordablöse für Stürmerstar

Aktualisiert:

von Martin Volkmar, Raman Rooprail

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RB Leipzig: Trainer Demichelis über Klopp-Kontakt

Videoclip • 01:44 Min

Yan Diomande steht unmittelbar vor einem Wechsel zu Real Madrid. RB Leipzig und die Königlichen befinden sich nach langen Verhandlungen nach ran-Informationen kurz vor der Einigung – der Transfer wird den Ivorer zum teuersten Neuzugang der Klubgeschichte machen.

Der spektakuläre Wechsel von Yan Diomande zu Real Madrid steht nach wochenlangen Verhandlungen jetzt vor dem Abschluss.

Wie ran bestätigt wurde, stehen die Königlichen kurz davor, die Verpflichtung des Offensivtalents von RB Leipzig perfekt zu machen.

"Sky" und die spanische Sportzeitung "Marca" hatten zuerst darüber berichtet.

Diomande muss noch den Medizincheck absolvieren, ansonsten sind sich beide Klubs weitgehend einig und befinden sich auf der Zielgeraden.

Dass Leipzig am Mittwoch die Ankunft des Ivorers im Trainingslager in Österreich vermeldete, war kein Zeichen für ein Scheitern des Deals. Laut Klubangaben war Diomande krankheitsbedingt später zur Mannschaft gestoßen.

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Real Madrid: Yan Diomande dürfte Rekord-Transfer werden

RB-Geschäftsführer Marcel Schäfer soll nach ran-Infos für den 19 Jahre alten Flügelspieler eine Ablöse von rund 130 Millionen Euro plus möglicher Boni ausgehandelt haben.

Damit würde Diomande zum teuersten Neuzugang der Vereinsgeschichte von Real avancieren und die bisherigen Rekordtransfers Jude Bellingham (103 Millionen Euro plus 24 Millionen Euro Bonuszahlungen) und Eden Hazard (120 Millionen Euro Gesamtpaket) übertreffen.

In der Bundesliga wäre Diomande, der bei der WM für die Elfenbeinküste unter anderem gegen Deutschland (1:2) spielte, ebenfalls der teuerste Transfer der Geschichte – zumindest wenn es um die Sockelablöse geht.

Ousmane Dembele wechselte im Sommer 2017 für 105 Millionen Euro zum FC Barcelona. Laut "transfermarkt" stieg die Summe durch Vertragsklauseln aber mittlerweile auf 148 Millionen Euro an. Florian Wirtz wechselte im Sommer 2025 für 125 Millionen Euro zum FC Liverpool.

Die Verhandlungen hatten sich zuletzt auch wegen eines Rechtsstreits um die Vermarktungsrechte des Spielers verzögert. Die ehemalige Agentur von Diomande soll rechtliche Schritte gegen seinen aktuellen Berater eingeleitet haben.

Nach ein paar Tagen Unklarheit sollen sich die Teams in den vergangenen Stunden nun aber geeinigt haben.

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