FC Bayern: Vincent Kompany verkauft offenbar seine Villa in England

Kompany zu Bayern Frauen: "eigentlich sollte die Allianz Arena ausverkauft sein"

Das Luxus-Anwesen in einem Vorort von Manchester steht einem Bericht zufolge zum Verkauf - und soll ein echtes Schnäppchen sein.

Sechs Schlafzimmer, ein imposanter Swimmingpool im Haus, ein Spiele- sowie ein Fitnessraum - und all das auf insgesamt 700 Quadratmetern Wohnfläche:

Wer dieses bescheidene Anwesen im Nobel-Vorort Hale Barns im Großraum Manchester erwerben möchte, muss rund vier Millionen Euro berappen - darf sich aber auch im ehemaligen Zuhause von Vincent Kompany einrichten.

Der Trainer des FC Bayern verkauft laut dem englischen Boulevardblatt "The Sun" seine Villa mit dazugehörigem Fußball- und Basketballplatz. Und das angeblich zu einem Schnäppchenpreis.

Ursprünglich habe die Villa sogar rund 4,5 Millionen Euro kosten sollen. Kompany hatte das 2009 fertiggestellte Gebäude, das online ohne Verweis auf seinen Vorbesitzer inseriert wird, in seiner Zeit bei Manchester City (2008 bis 2019) mit Familie bezogen.