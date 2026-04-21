Antonio Rüdiger: Neue Vorwürfe gegen den Profi von Real Madrid – "Das kann ich ihm nicht verzeihen"

ran Fußball FC Bayern: Heftige Vorwürfe! Stanisic attackiert Rüdiger Videoclip • 04:52 Min Link kopieren Teilen

Wieder Wirbel um Antonio Rüdiger. Getafes Rico legt nochmal mit schweren Vorwürfen nach dem harten Einsteigen des Deutschen nach.

Neue Vorwürfe gegen Antonio Rüdiger. Mehr als sechs Wochen nach dessen überhartem Einsteigen gegen Getafes Diego Rico hat der Außenverteidiger seine Vorwürfe gegenüber dem Profi von Real Madrid wiederholt. FC Bayern München gegen Real Madrid - Urs Meier kritisiert Schiedsrichter: "Hat sich nicht getraut" "Muss ich mich etwa noch bei ihm entschuldigen, dass er mich am Leben gelassen hat?", fragte Rico im Podcast "La Otra Grada" rhetorisch. Und ergänzte: "Rüdiger ist ein sehr aggressiver Spieler, aber in diesem Moment hat er die Grenzen überschritten. Das kann ich ihm nicht verzeihen."

Antonio Rüdiger: "Ich habe ihn nicht umgebracht." Schon unmittelbar nach dem Foul Rüdigers, der den Spanier mit dem Knie im Gesicht getroffen hatte, hatte Rico vehemente Kritik am DFB-Verteidiger geübt. "Wenn er mich im falschen Moment erwischt hätte, hätte er mich direkt auf dem Rasen liegen lassen können. Er hätte mir das Gesicht zerschlagen", erklärte er. "Kein anderer Profi würde mit solcher Boshaftigkeit auf einen am Boden liegenden Spieler losgehen und ihn mit dem Knie so brutal treffen, wenn der Ball gar nicht in diesem Bereich war." Rüdiger hatte die Vorwürfe hingegen zurückgewiesen. "Die Zeitlupenaufnahmen sind furchtbar. Ich werde mich nicht mit ihm streiten, aber ich habe ihn nicht umgebracht", hatte der 33-Jährige reagiert: "Man darf den Kontakt nicht überbewerten, denn wenn ich mit Absicht hingehe, verletze ich ihn. Es war nie meine Absicht, ihm wehzutun, aber ich bin gerne hart, wenn ich spiele. Aber auch ich habe Grenzen. Ich glaube, der Junge hat ein bisschen übertrieben."

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Real Madrid: Rüdiger fällt erneut negativ auf Allerdings ist der Nationalspieler in der jüngeren Vergangenheit häufiger unangenehm aufgefallen. Zuletzt hatte ihn Josip Stanisic nach dem 4:3 des FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League massiv kritisiert. Der Kroate war vor dem 1:2 der Madrider vom Abwehrspieler hart attackiert worden, ein Pfiff blieb aber aus. Im Gegenzug traf Kylian Mbpappe für die Gäste und Rüdiger beschimpfte Stanisic laut dessen Aussage aufs heftigste. "Über das, was passiert ist, als ich auf dem Boden lag, muss ich jetzt auch nicht sprechen. Da können sie ja den Toni fragen. Aber meines Erachtens geht so etwas gar nicht", erklärte er: "Es ist genau nur ein Wort gefallen - und das zweimal. Aber sie können ihn ja selbst fragen, was er gesagt hat. Vielleicht ist er ja Mann genug, um das zuzugeben."

DFB-Team: Nagelsmann schweigt Rüdiger, der nach der Partie nicht sprechen wollte, hat sich allerdings seitdem nicht geäußert. Bislang verzichtet Bundestrainer Julian Nagelsmann auf Konsequenzen in der Nationalmannschaft, bei der der ehemalige Abwehrchef nach seinem Ausraster im spanischen Pokalfinale vor einem Jahr auf Bewährung spielt. Derweil soll Rüdiger von Real laut der Sportzeitung "As" das Angebot auf Verlängerung seines im Sommer auslaufenden Vertrags bekommen haben. Allerdings nur für ein Jahr und zu deutlich reduzierten Bezügen. Auch interessant: FC Bayern vor PSG-Duell: Toni Kroos mahnt zu mehr Stabilität

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