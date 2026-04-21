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Bayer Leverkusen beobachtet niederländisches Top-Talent - Vater wegen Drogen im Gefängnis
Aktualisiert:von Martin Volkmar
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FC Bayern: Dünne Offensive? Kompany ist nicht besorgt
Videoclip • 01:18 Min
Bayer Leverkusen will offenbar einen erst 15 Jahre alten Verteidiger verpflichten. Dessen Vater war auch Profi, sitzt aber derzeit wegen Drogenschmuggels im Gefängnis.
Nach ran-Informationen haben die Leverkusener konkretes Interesse an Dyran Stam vom PSV Eindhoven.
Bayers Kader-Manager Kim Falkenberg reiste daher zur finalen Sichtung am Dienstag zum Testspiel der U17 gegen Palmeiras Sao Paulo und soll auch bereits in Kontakt mit Stams Beratungsagentur stehen.
Der 15-Jährige, der Linksverteidiger und Innenverteidiger spielen kann, gilt als Toptalent und verfügt über eine gute Geschwindigkeit, gutes Pass- sowie Stellungsspiel und gilt als körperlich robust.
Der niederländische U16-Nationalspieler durchlief alle Stationen der Nachwuchsakademie von Traditionsklub PSV und erhielt im vergangenen Sommer seinen ersten Profivertrag, der noch bis 2028 läuft.
Dyran Stam wird mit Micky van de Ven verglichen
In seiner Heimat wird er vom Spielstil her bereits mit dem Ex-Wolfsburger und jetzigen Tottenham-Profi und Nationalspieler Micky van de Ven verglichen, gilt aber als technisch versierter.
Seit dem Winter trainiert Stam bereits mit den Eindhovener Profis, die vom früheren Leverkusener Coach Peter Bosz betreut werden. Da er am 1. Juni 16 Jahre alt wird, wäre Stam bei einem Wechsel in der nächsten Saison auch in der Bundesliga spielberechtigt, dürfte aber zunächst im Bayer-Nachwuchs auflaufen.
Stam kommt aus einer Fußballfamilie, sein Vater Ronnie wurde 2010 mit Twente Enschede niederländischer Meister und spielte danach unter anderem drei Jahre für Wigan Athletic in der Premier League.
Stams Vater sitzt im Gefängnis
Weit mehr Schlagzeilen machte der heute 41-Jährige allerdings durch seine Verurteilung im vergangenen August wegen Drogenschmuggels. Stam muss eine siebenjährige Haftstrafe absitzen, weil er laut Anklage mehr als zwei Tonnen Kokain im Wert von rund 56 Millionen Euro illegal in die Niederlande einführen wollte.
Die Staatsanwaltschaft sah in ihm eine zentrale Figur der Drogenkriminalität im Nachbarland und hatte sogar 13 Jahre Gefängnis gefordert, er war aber in zwei Anklagepunkten freigesprochen worden.
Allerdings wurde er vom Gericht zudem zu einer Rückzahlung von 1,7 Millionen Euro an illegalen Einnahmen verurteilt.
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