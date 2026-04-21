Bayer Leverkusen beobachtet niederländisches Top-Talent - Vater wegen Drogen im Gefängnis

ran Fußball Bundesliga FC Bayern: Dünne Offensive? Kompany ist nicht besorgt Videoclip • 01:18 Min Link kopieren Teilen

Bayer Leverkusen will offenbar einen erst 15 Jahre alten Verteidiger verpflichten. Dessen Vater war auch Profi, sitzt aber derzeit wegen Drogenschmuggels im Gefängnis.

Von Martin Volkmar Nach ran-Informationen haben die Leverkusener konkretes Interesse an Dyran Stam vom PSV Eindhoven. Bayers Kader-Manager Kim Falkenberg reiste daher zur finalen Sichtung am Dienstag zum Testspiel der U17 gegen Palmeiras Sao Paulo und soll auch bereits in Kontakt mit Stams Beratungsagentur stehen. Borussia Dortmund: Kommt ein 18-Jähriger aus der Bundesliga für 40 Millionen Euro? Der 15-Jährige, der Linksverteidiger und Innenverteidiger spielen kann, gilt als Toptalent und verfügt über eine gute Geschwindigkeit, gutes Pass- sowie Stellungsspiel und gilt als körperlich robust. Der niederländische U16-Nationalspieler durchlief alle Stationen der Nachwuchsakademie von Traditionsklub PSV und erhielt im vergangenen Sommer seinen ersten Profivertrag, der noch bis 2028 läuft.

Dyran Stam wird mit Micky van de Ven verglichen In seiner Heimat wird er vom Spielstil her bereits mit dem Ex-Wolfsburger und jetzigen Tottenham-Profi und Nationalspieler Micky van de Ven verglichen, gilt aber als technisch versierter. Seit dem Winter trainiert Stam bereits mit den Eindhovener Profis, die vom früheren Leverkusener Coach Peter Bosz betreut werden. Da er am 1. Juni 16 Jahre alt wird, wäre Stam bei einem Wechsel in der nächsten Saison auch in der Bundesliga spielberechtigt, dürfte aber zunächst im Bayer-Nachwuchs auflaufen. Stam kommt aus einer Fußballfamilie, sein Vater Ronnie wurde 2010 mit Twente Enschede niederländischer Meister und spielte danach unter anderem drei Jahre für Wigan Athletic in der Premier League.

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