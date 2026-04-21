ran Fußball Bundesliga Pfiffe aus eigenen Reihen gegen Schlotterbeck, Kovac nimmt Stellung Videoclip • 02:00 Min Link kopieren Teilen

Aktuelle News, Transfers und Gerüchte zum BVB im Überblick. Welcher Star wechselt? Welcher geht? Alle Informationen zu Borussia Dortmund.

+++ 21. April, 14:56 Uhr: BVB-Interesse an Werder-Juwel +++ Borussia Dortmund beobachtet Karim Coulibaly offenbar sehr genau. Der Innenverteidiger von Werder Bremen zählt zu den spannendsten jungen Defensivspielern der Bundesliga und soll auch beim BVB ein Thema sein. Ein Wechsel nach Dortmund könnte für alle Seiten interessant werden, zumal der Revierklub seinen Kader in der Abwehr perspektivisch verjüngen muss. Der Hintergrund ist klar: Niklas Süle wird den BVB im Sommer verlassen, dazu sind mit Ramy Bensebaini und Emre Can weitere erfahrene Defensivspieler bereits jenseits der 30. Coulibaly würde mit seinem Profil in dieses Raster passen. Der 18-Jährige ist Linksfuß, Stammspieler und gilt als Spieler mit großem Entwicklungspotenzial. Hinzu kommt, dass die Zukunft von Nico Schlotterbeck trotz seiner Vertragsverlängerung bis 2031 nicht völlig geräuschlos ist. Rund um den neuen Vertrag wird über eine Ausstiegsklausel spekuliert, die schon in naher Zukunft relevant werden könnte. Damit bleibt die Dortmunder Innenverteidigung auch über den Sommer hinaus ein sensibles Thema. Finanziell wäre ein Coulibaly-Transfer allerdings ein schweres Brett. Nach Berichten aus dem Umfeld der Personalie besitzt der Abwehrspieler in Bremen einen Vertrag bis 2029, ohne Ausstiegsklausel. Werder soll deshalb eine Ablöse von etwa 40 bis 50 Millionen Euro aufrufen. Das wäre nicht nur ein möglicher Rekordverkauf für Bremen, sondern auch eine Summe, bei der Dortmund sehr genau abwägen müsste.

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+++ 21. April, 9:52 Uhr: Adeyemi-Zukunft? Loredana äußert sich vielsagend +++ In einem Twitch-Stream hat Rapperin Loredana über die Zukunft von Karim Adeyemi gesprochen. "Karim ist einfach ein loyaler Mensch", sagte sie. Und: Offenbar hätte er schon wechseln können, entschied sich jedoch dagegen. "Dortmund ist nicht die schönste Stadt, da müssen wir jetzt niemanden anlügen [...]. Klar, es gibt schönere Orte. Aber für mich spielt das gar keine Rolle. Wichtig ist doch, dass der Verein dich unterstützt und der Trainer hinter dir steht", fährt sie fort. Abschiedsgedanken soll Adeyemi derweil nicht haben. Im Gegenteil: "Sein Traum ist es, mit Dortmund Meister zu werden. Er will das unbedingt."

+++ 20. April, 7:20 Uhr: BVB hat wohl beste Karten auf Verpflichtung von Abwehr-Juwel +++ Borussia Dortmund hat laut Transfer-Insider Fabrizio Romano gute Karten im Rennen um eines der größten Abwehr-Juwele Europas. Dabei handelt es sich um Liam Claude Kanté von Lokomotiva Zagreb. Kanté ist der Sohn des ehemaligen Profis Manuel Kanté, der unter anderem in der Schweiz, Portugal, Griechenland, Kroatien und den USA aktiv war. Mit erst 15 Jahren spielt Kanté aktuell schon für die U17 von Lokomotiva Zagreb und lief zudem bereits für die kroatische U15-Nationalmannschaft auf. Neben dem BVB sollen Romano zufolge auch der FC Bayern München, 1899 Hoffenheim, RB Salzburg und einige italienische Klubs an dem Innenverteidiger interessiert sein. Würde ein Wechsel über die Bühne gehen, wäre Kanté bereits das dritte Top-Talent, das sich den Dortmundern für die kommende Spielzeit anschlösse. Bereits fix sind die Zugänge von Linksverteidiger Kaua Prates (18, Cruzeiro Belo Horizonte) und von Offensiv-Spieler Justin Lerma (17, Independiente del Valle aus Ecuador).

+++ 18. April, 13:20 Uhr: Guirassy-Ersatz: Wunschspieler wohl deutlich teurer als angenommen +++ Der BVB soll Fisnik Asllani von der TSG Hoffenheim als Wunschspieler im Falle eines Abgangs von Star-Stürmer Serhou Guirassy ausgemacht haben (siehe Eintrag 17. April, 10:07 Uhr). Der Transfer des 23-Jährigen würde für die "Schwarz-Gelben" aber offenbar deutlich teurer werden als zunächst angenommen. Laut "WAZ" müssten die Dortmunder mehr zahlen als andere interessierte Klubs, für die die festgelegte Ablösesumme jedoch ebenfalls variieren soll. Die Klausel im bis 2029 laufenden Vertrag des Kosovaren liege demnach zwischen 25 und 29 Millionen Euro, für den BVB würden offenbar aber mehr als 30 Millionen Euro fällig werden. Kürzlich wurde berichtet, dass die Borussen im kommenden Sommer nur ein Transferbudget von insgesamt 25 Millionen Euro haben sollen. Nach Informationen der "Bild" könnte die Kasse des neuen Sportdirektors Ole Book durch Abgänge aber aufgebessert werden. Als Abschiedskandidaten werden Yan Couto, Cole Campbell und Julien Duranville genannt, die laut der Meldung bestenfalls rund 32 Millionen Euro einspielen könnten. Zudem könnte ein Guirassy-Abgang, an dem Interesse aus Saudi-Arabien bestehen soll, weitere Millionen einbringen. Der BVB ist mit seinem Interesse an Asllani aber nicht alleine. Real Madrid soll ebenfalls am Stürmer dran sein. Zudem bestätigte sein Berater Ayman Dahmani bereits vor einigen Wochen gegenüber "Erem News", dass der FC Barcelona ernsthaft am Spieler interessiert sei und es bereits Kontakt zu den Katalanen gegeben habe.

+++ 17. April, 17:04 Uhr: Holt der BVB mit Abwehrstar Mavropanos einen weiteren Ex-Stuttgarter? +++ Borussia Dortmund will sich im Sommer 2026 aufgrund der Abgänge von unter anderem Niklas Süle in der Abwehr verstärken. Wie "Sky" berichtet, hat der Bundesligist wohl den früheren Stuttgarter Konstantinos Mavropanos für die Innenverteidigung im Visier. Der 28-jährige Grieche steht aktuell bei West Ham United unter Vertrag, will aber dem Bericht nach im Sommer trotz Vertrages bis 2028 den nächsten Karriereschritt machen. Bis er 2023 zu den Londonern wechselte, stand er 89 Mal für den VfB Stuttgart auf dem Platz. Die Schwaben kassierten damals kolportierte 20 Millionen Euro Ablöse. In der jüngeren Vergangenheit hatten die Dortmunder eine gewisse Vorliebe für Neuzugänge mit VfB-Vergangenheit. So kamen Serhou Guirassy und Waldemar Anton im Sommer 2024 direkt aus Stuttgart nach Dortmund - folgt nun Mavropanos als nächster Spieler mit VfB-Vergangenheit?

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+++ 17. April, 10:07 Uhr: BVB will wohl zwei Top-Talente +++ Der neue BVB-Sportdirektor Ole Book hat offenbar bereits hochkarätige Transferziele ausgemacht. Bereits seit Wochen kursiert der Name Fisnik Asllani rund um das Westfalenstadion. Book kennt den Stürmer noch aus seiner Zeit bei der SV Elversberg, der Kosovare hat bei der TSG 1899 Hoffenheim den Bundesliga-Durchbruch geschafft. Laut "Bild" wird die Personalie nun wieder heißer und soll Transferziel Nummer eins sein, wenn Serhou Guirassy den Verein verlässt. Auch Top-Talent Kenneth Eichhorn soll bei der Borussia hoch im Kurs stehen. Wie die "Ruhr Nachrichten" berichten, soll der Youngster von Hertha BSC seinen Ausbildungsverein für eine niedrige achtstellige Summe verlassen können. Auch der FC Bayern, Real Madrid und Manchester United sind laut verschiedenster Berichte interessiert.

+++ 13. April, 18:38 Uhr: Schnappt sich Dortmund ein England-Juwel? +++ Borussia Dortmund hat wohl wieder mal die Fühler nach einem Talent aus England ausgestreckt. Wie das Portal "Teamtalk" berichtet, schielt der BVB auf eine Verpflichtung von Leicesters Jeremy Monga. Der 16-Jährige bekommt beim abstiegsbedrohten englischen Zweitligisten in der laufenden Saison schon regelmäßige Einsatzzeiten und Dortmund genießt auf der Insel als Ausbildungsverein vor allem auch für englische Talente nach den Erfolgsgeschichten um Jadon Sancho und Jude Bellingham hohes Ansehen. Entgegenkommen könnte der Borussia natürlich ein möglicher Abstieg von Leicester in die League One, dann wäre Monga für die "Foxes" kaum zu halten, zumal er auch noch gar keinen Profivertrag unterschrieben hat. Diesen darf er erst ab seinem 17. Geburtstag unterzeichnen. Allerdings soll die Konkurrenz um Monga groß sein, dem Bericht nach buhlen sämtliche englischen Topklubs um den Flügelstürmer mit Wurzeln in Sambia. Real Madrid und Juventus Turin sollen ebenfalls am talentierten Teenager dran sein.

+++ 13. April, 07:11 Uhr: Dortmund-Wunschspieler Marcos Senesi favorisiert wohl Wechsel in die Premier League +++ Borussia Dortmund scheint im Werben um Marcos Senesi vom AFC Bournemouth an Boden zu verlieren. Nach Informationen von Transferexperte Matteo Moretto stehen der FC Chelsea, Tottenham Hotspur und Manchester United bereits in engem Austausch mit dem Beraterstab des argentinischen Innenverteidigers – und liegen damit offenbar deutlich vor dem BVB im Transfer-Rennen. Zwar hatte die "Tuttosport" kürzlich gemeldet, dass Dortmund sein Interesse an dem 28-Jährigen zuletzt verstärkt und dem Spieler bereits ein erstes Angebot unterbreitet habe. Borussia Dortmund steht im kommenden Transfersommer vor großen Baustellen in der Innenverteidigung. Kapitän Emre Can wird nach seinem Kreuzbandriss noch länger ausfallen, Niklas Süle steht laut Medienberichten vor dem Abschied. Zudem ist auch bei Nico Schlotterbeck die Zukunft weiter offen – seine angebliche Ausstiegsklausel sorgt dafür, dass ein Wechsel des Nationalspielers trotz Vertragsverlängerung möglich erscheint.

+++ 11. April, 18:05 Uhr: Dortmund denkt wohl erneut über Arsenal-Talent Ethan Nwaneri nach +++ Nachdem Borussia Dortmund schon im Sommer 2025 das Arsenal-Talent Ethan Nwaneri im Blick gehabt haben soll, wagt der BVB nun wohl einen erneuten Vorstoß. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, soll das Interesse der Dortmunder am 19-Jährigen weiterhin groß sein und dieser auf der Shortlist des Bundesligisten stehen. Derzeit ist Nwaneri von Arsenal zu Olympique Marseille verliehen, bei den Franzosen kommt das Talent aber nur sporadisch zum Einsatz. Die "BBC" vermeldet wiederum, dass Nwaneri nach seiner Rückkehr zu Arsenal vor einer ungewissen sportlichen Zukunft stehen könnte. Demnach sollen sich die Gunners wohl gesprächsbereit zeigen, wenn der englische U21-Nationalspieler den Klub verlassen wolle. Nwaneris Vertrag läuft noch bis zum Sommer 2030. Für die Arsenal-Profis bestritt er bislang 51 Pflichtspiele und erzielte dabei zehn Treffer.

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