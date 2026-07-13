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FC Schalke 04: Robin Gosens aus Florenz-Kader gestrichen - ist das die Chance für den Bundesliga-Aufsteiger?
Veröffentlicht:von Philipp Schmalz
ran Fußball Bundesliga
FC Schalke: Aufstieg! Spieler machen Muslic nass
Videoclip • 04:50 Min
Der FC Schalke 04 träumt von der Verpflichtung von Robin Gosens. Nachdem dieser bei der Fiorentina aus dem Kader gestrichen wurde, keimt neue Hoffnung auf.
Der FC Schalke 04 arbeitet weiter am Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Mit Satoshi Tanaka vom Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und Junior Adamu vom SC Freiburg haben die "Königsblauen" bereits zwei namhafte Verstärkungen an Bord geholt.
Doch der Aufsteiger hat noch einen größeren Namen im Blick. Frank Baumann und Co. träumen von der Verpflichtung von Robin Gosens. Und die Chancen auf den Ex-Nationalspieler könnten nun tatsächlich gestiegen sein.
Die Fiorentina hat den 32-Jährigen aus dem Kader für die Vorbereitung gestrichen. Gosens, der in Italien auch schon für Atalanta Bergamo und Inter Mailand spielte, hat somit keine Zukunft mehr in der Toskana.
Zwar steht der 24-malige deutsche Nationalspieler noch bis Sommer 2028 in Florenz unter Vertrag, der Verein würde ihm aber wohl keine Steine in den Weg legen, wenn er wechseln wollte.
Gosens' erste Bundesliga-Station verlief erfolglos
Mit dem FC Schalke 04 stünde ein Abnehmer bereit. Für einen Wechsel zu seinem Lieblingsklub müsste Gosens allerdings einige Abstriche machen. Zum einen müsste der Linksfuß laut "Bild" wohl auf die Hälfte seines Gehalts verzichten, zum anderen soll sich Gosens in Florenz sehr wohl fühlen.
Nach der Degradierung in Italien ist aber klar: Will der Linksverteidiger weiter Fußball spielen, kommt er um einen Wechsel nicht herum.
Für Gosens wäre es die zweite Station in der Bundesliga. In der Saison 2023/24 spielte er leihweise für Union Berlin. In wettbewerbsübergreifend 39 Partien erzielte Gosens sieben Treffer und legte vier weitere Tore vor. In der Liga entging er jedoch nur haarscharf dem Abstieg.
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