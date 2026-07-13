Der FC Schalke 04 träumt von der Verpflichtung von Robin Gosens. Nachdem dieser bei der Fiorentina aus dem Kader gestrichen wurde, keimt neue Hoffnung auf.

Der FC Schalke 04 arbeitet weiter am Kader für die kommende Bundesliga-Saison. Mit Satoshi Tanaka vom Zweitliga-Absteiger Fortuna Düsseldorf und Junior Adamu vom SC Freiburg haben die "Königsblauen" bereits zwei namhafte Verstärkungen an Bord geholt.

Doch der Aufsteiger hat noch einen größeren Namen im Blick. Frank Baumann und Co. träumen von der Verpflichtung von Robin Gosens. Und die Chancen auf den Ex-Nationalspieler könnten nun tatsächlich gestiegen sein.

Die Fiorentina hat den 32-Jährigen aus dem Kader für die Vorbereitung gestrichen. Gosens, der in Italien auch schon für Atalanta Bergamo und Inter Mailand spielte, hat somit keine Zukunft mehr in der Toskana.

Zwar steht der 24-malige deutsche Nationalspieler noch bis Sommer 2028 in Florenz unter Vertrag, der Verein würde ihm aber wohl keine Steine in den Weg legen, wenn er wechseln wollte.