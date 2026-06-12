ran Fußball Zwischen Labubus und Shakira: So lief die Eröffnungsfeier der Fußball-WM 2026 Videoclip • 06:21 Min Link kopieren Teilen

Das Amtsgericht Hamburg-Mitte hat laut "Bild" nach dessen Alkoholfahrt im Januar 2026 nun einen Strafbefehl gegen HSV-Star Jean-Luc Dompe erlassen.

Nach seiner Alkoholfahrt im Januar 2026 hat die Hamburger Justiz nun laut "Bild" einen Strafbefehl gegen Jean-Luc Dompe erlassen. Der 30-Jährige war damals mit 1,34 Promille Alkohol im Blut am Steuer seines Audis erwischt worden. Anschließend fuhr er nach der Blutentnahme auf der Polizeiwache im weiterhin angetrunkenen Zustand mit einem E-Scooter nach Hause – und kassierte auch dafür eine Anzeige. WM 2026: Lennart Karl spricht über sein Verletzungs-Drama Jetzt wurde er dem Bericht zufolge zu einer Geldstrafe von 70 Tagessätzen verurteilt, die Gesamtsumme beläuft sich auf fast 100.000 Euro.

Neben Geldstrafe: Dompes Führerschein ist für ein Jahr weg Außerdem wird Dompe infolge des Strafbefehls des Amtsgerichts Hamburg-Mitte auch für ein Jahr der Führerschein in der Bundesrepublik Deutschland entzogen. Gegen das Urteil kann der Fußballstar innerhalb von zwei Wochen Einspruch einlegen, danach wäre es rechtskräftig. Als die Alkoholfahrt von Dompe publik wurde, reagierte sein Arbeitgeber zum Jahresbeginn direkt. Er wurde von den Hanseaten zu einer Geldstrafe in Höhe von 100.000 Euro verdonnert und musste darüber hinaus auch noch 10.000 Warnwesten in Eigenregie besorgen und bezahlen. Diese wurden anschließend an Kindertagesstätten und in Grundschulen Hamburgs verteilt.

- Anzeige -

- Anzeige -