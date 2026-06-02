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Ismael Saibari: FC Bayern macht wohl wichtigen Schritt in Transferverhandlungen
Aktualisiert:von ran.joyn.de
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Videoclip • 01:05 Min
Der FC Bayern München hat wohl einen wichtigen Schritt bei der möglichen Verpflichtung von Ismael Saibari gemacht.
Für den Sommer 2026 sucht der FC Bayern München neues Offensiv-Personal und eine möglicherweise immer konkreter werdende Fährte führt dabei in die Niederlande.
Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll sich der deutsche Rekordmeister mit Ismael Saibari von der PSV Eindhoven mündlich auf einen Vertrag geeinigt haben.
Dem Bericht zufolge soll der 25-jährige Marokkaner auch schon direkte Gespräche mit Bayern-Coach Vincent Kompany geführt haben.
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Saibari mit exzellenten Scorer-Zahlen in der Eredivisie
Saibari, der bei der PSV noch einen Vertrag bis 2029 hat, war zuletzt ein wichtiger Faktor für den niederländischen Meister auf dem Weg zum Titel. In 27 Spielen in der Eredivisie steuerte der offensive Mittelfeldspieler 15 Tore und acht Vorlagen bei, zudem traf er auch drei Mal in der Champions League für die Niederländer.
Der marokkanische Nationalspieler Saibari wurde in Spanien geboren, ist in Belgien aufgewachsen und fußballerisch ausgebildet worden, ehe er 2020 zunächst in die zweite Mannschaft der PSV Eindhoven wechselte.
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