Ismael Saibari: FC Bayern macht wohl wichtigen Schritt in Transferverhandlungen

Der FC Bayern München hat wohl einen wichtigen Schritt bei der möglichen Verpflichtung von Ismael Saibari gemacht.

Für den Sommer 2026 sucht der FC Bayern München neues Offensiv-Personal und eine möglicherweise immer konkreter werdende Fährte führt dabei in die Niederlande.

Wie Transfermarkt-Experte Fabrizio Romano berichtet, soll sich der deutsche Rekordmeister mit Ismael Saibari von der PSV Eindhoven mündlich auf einen Vertrag geeinigt haben.

Dem Bericht zufolge soll der 25-jährige Marokkaner auch schon direkte Gespräche mit Bayern-Coach Vincent Kompany geführt haben.