Bundesliga
Said El Mala: 1. FC Köln legt offenbar Schmerzgrenze fest - Brighton bereitet finales Angebot vor
Aktualisiert:von Mike Stiefelhagen
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Videoclip • 01:17 Min
Die Verhandlungen um Said El Mala scheinen ihren Höhepunkt zu finden. Während Brighton ein ultimatives Angebot vorbereitet, ist der nächste Interessent offenbar eingestiegen.
Der Wechselpoker um Said El Mala zieht sich weiter hin.
Zuletzt soll es mehrere Telefonate zwischen dem englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion und Kölns neuem Kaderplaner Tim Steidten gegeben haben. Der Klub aus der Premier League erhöht den Druck, drängt auf finale Gespräche.
Beim Effzeh hingegen herrscht weiterhin Zurückhaltung. Nach dem Trainerwechsel soll die Länderspielpause genutzt werden, um intern eine klare Linie für den möglichen Transfer festzulegen. Erst dann sollen die Verhandlungen um den 19-Jährigen wieder Fahrt aufnehmen.
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1. FC Köln: Chelsea steigt in El-Mala-Poker ein
Vor allem Steidten und Sportchef Thomas Kessler arbeiten derzeit daran, die Rahmenbedingungen auf Kölner Seite zu definieren. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ab welchem Punkt Gespräche sinnvoll erscheinen, wo die finanzielle Schmerzgrenze liegt und mit welchen Klubvertretern mögliche Verhandlungen zunächst geführt werden sollen.
Steidten bringt dabei nicht nur seine neue Rolle beim FC ein, sondern auch seine Erfahrung aus der Premier League, wo er zuvor für West Ham United tätig war.
Nach der Trennung der Brüder Saïd und Malek El Mala von ihrer bisherigen Berateragentur hat sich die Dynamik im Hintergrund offenbar noch einmal verändert.
Mehrere englische Teams sollen inzwischen direkten Kontakt zu Steidten suchen und ihr Interesse hinterlegt haben. Dem Vernehmen nach zählt auch Chelsea zu den Vereinen, die die Situation aufmerksam verfolgen.
Letztes Angebot von Brighton für beide El-Mala-Brüder
Einen Vorteil soll aktuell jedoch Brighton besitzen. Nach Informationen der "Sport Bild" hat der Klub bereits grünes Licht für Verhandlungen von Sabrina El Mala erhalten, der Mutter der beiden Spieler, die sich inzwischen um deren Beratung kümmert.
Sie steht zudem an der Spitze der neu gegründeten "El Mala Vermögensverwaltungs KG" mit Sitz in Krefeld. Brighton soll darüber hinaus beiden Brüdern bereits konkrete Vertragsangebote vorgelegt haben, obwohl sie beim 1. FC Köln noch bis 2030 unter Vertrag stehen.
Brighton beschäftigt sich dem Bericht zufolge bereits seit rund neun Monaten intensiv mit der Familie El Mala und hat in diesem Zeitraum mehrere Angebote abgegeben, die sich auf bis zu 30 Millionen Euro Ablöse belaufen haben sollen. Brighton gilt demnach auch als einziger Klub, der beide Brüder verpflichten möchte. Ziel der Engländer sei es jetzt, die Transfers zeitnah bei einem persönlichen Treffen auf Führungsebene abzuschließen.
Das nächste Angebot soll zugleich das letzte sein. Für Saïd El Mala, der in dieser Saison bislang zehn Treffer erzielt hat, soll Brighton demnach nicht mehr als 35 Millionen Euro fixe Ablöse bieten wollen. Hinzu könnten erfolgsabhängige Bonuszahlungen kommen.
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