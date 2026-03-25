Said El Mala: 1. FC Köln legt offenbar Schmerzgrenze fest - Brighton bereitet finales Angebot vor

ran Fußball Bundesliga BVB-Tor irregulär? Schiedsrichter übersah wohl diese Szene Videoclip • 01:17 Min Link kopieren Teilen

Die Verhandlungen um Said El Mala scheinen ihren Höhepunkt zu finden. Während Brighton ein ultimatives Angebot vorbereitet, ist der nächste Interessent offenbar eingestiegen.

Der Wechselpoker um Said El Mala zieht sich weiter hin. Zuletzt soll es mehrere Telefonate zwischen dem englischen Erstligisten Brighton & Hove Albion und Kölns neuem Kaderplaner Tim Steidten gegeben haben. Der Klub aus der Premier League erhöht den Druck, drängt auf finale Gespräche. Beim Effzeh hingegen herrscht weiterhin Zurückhaltung. Nach dem Trainerwechsel soll die Länderspielpause genutzt werden, um intern eine klare Linie für den möglichen Transfer festzulegen. Erst dann sollen die Verhandlungen um den 19-Jährigen wieder Fahrt aufnehmen.

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1. FC Köln: Chelsea steigt in El-Mala-Poker ein Vor allem Steidten und Sportchef Thomas Kessler arbeiten derzeit daran, die Rahmenbedingungen auf Kölner Seite zu definieren. Dabei geht es unter anderem um die Frage, ab welchem Punkt Gespräche sinnvoll erscheinen, wo die finanzielle Schmerzgrenze liegt und mit welchen Klubvertretern mögliche Verhandlungen zunächst geführt werden sollen. Steidten bringt dabei nicht nur seine neue Rolle beim FC ein, sondern auch seine Erfahrung aus der Premier League, wo er zuvor für West Ham United tätig war. Nach der Trennung der Brüder Saïd und Malek El Mala von ihrer bisherigen Berateragentur hat sich die Dynamik im Hintergrund offenbar noch einmal verändert. Mehrere englische Teams sollen inzwischen direkten Kontakt zu Steidten suchen und ihr Interesse hinterlegt haben. Dem Vernehmen nach zählt auch Chelsea zu den Vereinen, die die Situation aufmerksam verfolgen.