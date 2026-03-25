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Bundesliga: Bayer Leverkusen vor nächstem Trainerwechsel - Kasper Hjulmand auf der Kippe?
Aktualisiert:von ran.joyn
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Videoclip • 01:43 Min
Bayer Leverkusen hatte zu Beginn der Saison bereits Trainer Erik ten Hag entlassen. Nun werden die Zweifel an seinem Nachfolger, Kasper Hjulmand, offenbar intern größer.
Die Zeit von Kasper Hjulmand bei Bayer 04 Leverkusen scheint abgelaufen. Nach Informationen von "Kicker" und "Sky" rechnet der Klub intern nicht mehr damit, dass der Däne die Mannschaft sportlich weiterentwickeln kann. Eine Trennung im Sommer gilt als wahrscheinlich.
Der 53-Jährige hatte am 8. September 2025 das Amt von Erik ten Hag übernommen und besitzt einen Vertrag bis 30. Juni 2027. In 40 Pflichtspielen holte Hjulmand 1,78 Punkte pro Partie (20 Siege, 11 Unentschieden, 9 Niederlagen).
Aktuell steht Bayer 04 sieben Spieltage vor Saisonende auf Platz sechs der Bundesliga, schied im Achtelfinale der Champions League gegen Arsenal aus und trifft im DFB-Pokal-Halbfinale am 22. April auf den FC Bayern.
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Bayer 04 Leverkusen: Fabian Hürzeler als Nachfolger im Visier?
Laut den Berichten plant der Klub eine einvernehmliche Trennung im Sommer – vorausgesetzt, ein geeigneter Nachfolger ist gefunden. Eine Erfüllung des Vertrags bis 2027 gilt als unwahrscheinlich.
Parallel beobachtet Bayer 04 intensiv die Situation von Fabian Hürzeler. Der 33-jährige Ex-St.-Pauli-Coach trainiert seit dem 1. Juli 2024 Brighton & Hove Albion und hat dort einen Vertrag bis 30. Juni 2027.
Brighton liegt derzeit auf Platz zehn der Premier League.
Sport-Geschäftsführer Simon Rolfes und sein Team sehen Hürzeler offenbar als eine der Optionen für die Trainerposition. Weitere Kandidaten werden ebenfalls geprüft. Eine Ablöse für den jungen Coach würde dem Vernehmen nach in den zweistelligen Millionenbereich gehen.
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