ran Fußball FC Bayern im DFB-Pokal-Finale: "Deutscher Fußball hat fettes Problem" Videoclip • 01:14 Min Link kopieren Teilen

Im März haben sich die Wege vom BVB und Sebastian Kehl getrennt. Nun könnte der ehemalige Sportdirektor vor einer neuen Aufgabe auf der Insel stehen.

In der Premier League steckt Tottenham Hotspur aktuell tief im Abstiegskampf. Auch im Fall des Klassenerhalts soll im Sommer ein Neuaufbau stattfinden. Dafür könnte laut "Sky" Borussia Dortmunds Ex-Sportdirektor Sebastian Kehl die Geschicke in die Hand nehmen und den Londoner Klub wieder in ruhigeres Fahrwasser leiten. Seit März ist der 46-Jährige nach 13 Jahren beim BVB vereinslos. Beide Seiten einigten sich auf ein Ende der Zusammenarbeit noch vor dem Ende der Saison.

Tottenham fehlt die Konstanz auf wichtigen Positionen Tottenham trennte sich bereits nach dem Januar-Transferfenster von Sportdirektor Fabio Paratici, der nach Italien weitergezogen war. Dort ist er nun für den AC Florenz tätig. Auch auf der Trainerposition kommt bei den Spurs keine Konstanz hinein. Nach Thomas Frank und Igor Tudor ist Roberto De Zerbi bereits der dritte Trainer in der laufenden Saison. Für Tottenham soll die Sache laut dem Bericht klar sein: Kehl ist der Top-Favorit auf den Posten. Es heißt allerdings auch, dass der Deutsche sich selbst noch nicht sicher ist, ob er sofort ins Geschäft zurückkehren möchte, oder erstmal eine Auszeit nimmt. Als weitere Kandidaten, sollte man sich nicht mit Kehl einigen, gelten Dougie Freedman, aktuell bei Al-Diraiyah FC, und Paul Winstanley vom FC Chelsea.

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