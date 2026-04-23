Beim FC Bayern schläft einer der Youngster wohl bei einer Ansprache von Vincent Kompany ein. Der Cheftrainer reagiert mit einer besonderen Maßnahme.

Unangenehmer Moment für Wisdom Mike.

Laut "Sport Bild" schlief das Talent des FC Bayern im vergangenen Sommer während einer Mannschaftssitzung der Münchner ein - und das in der ersten Reihe bei einer Ansprache von Cheftrainer Vincent Kompany.

Dem Bericht zufolge hatte der 17-Jährige mit einem anderen, mittlerweile verliehenen Spieler am Tag zuvor zu lange in München gefeiert, was der Linksaußen wohl auch nicht dementierte.

Statt einer Standpauke vor versammelter Mannschaft entschied sich Kompany aber für eine andere Art der Bestrafung.