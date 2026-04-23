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FC Bayern: Youngster schläft wohl bei Mannschaftssitzung ein - so reagiert Kompany
Aktualisiert:von ran.de
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Vincent Kompany verkauft Luxus-Villa in England - für rund 4 Mio. Euro!
Videoclip • 01:19 Min
Beim FC Bayern schläft einer der Youngster wohl bei einer Ansprache von Vincent Kompany ein. Der Cheftrainer reagiert mit einer besonderen Maßnahme.
Unangenehmer Moment für Wisdom Mike.
Laut "Sport Bild" schlief das Talent des FC Bayern im vergangenen Sommer während einer Mannschaftssitzung der Münchner ein - und das in der ersten Reihe bei einer Ansprache von Cheftrainer Vincent Kompany.
Dem Bericht zufolge hatte der 17-Jährige mit einem anderen, mittlerweile verliehenen Spieler am Tag zuvor zu lange in München gefeiert, was der Linksaußen wohl auch nicht dementierte.
Statt einer Standpauke vor versammelter Mannschaft entschied sich Kompany aber für eine andere Art der Bestrafung.
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FC Bayern: Vincent Kompany mit besonderer Strafe für Wisdom Mike
So musste Mike offenbar eine Woche lang den Bayern-Campus verlassen und auf eigene Kosten in einem Hotel wohnen. Auch sein Vater wurde über den Vorfall informiert.
Seitdem soll das Verhältnis zwischen Trainer und Spieler aber einwandfrei sein, Kompany ließ den Vorfall demnach nicht größer werden als nötig.
Ende September wechselte Kompany Mike im Spiel gegen Werder Bremen ein und ermöglichte dem Youngster sein Bundesliga-Debüt.
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