Bis auf einen kurz anweilenden Ausgleich blieb das Drama aus: Der VfL Wolfsburg sichert mit einem souveränen 3:1-Sieg gegen St. Pauli die Relegation.

Dieter Hecking ballte kurz die Fäuste, dann tröstete der Trainer des VfL Wolfsburg die niedergeschlagenen Hamburger. Während im Freudenhaus der Liga nach dem Abstieg des FC St. Pauli zu "You´ll Never Walk Alone" die Tränen flossen, dürfen die Wölfe mehr denn je auf die Rettung hoffen. Nach dem verdienten 3:1 (1:0)-Auswärtserfolg auf dem Hamburger Kiez kann der Werksklub in der Relegation nun den Totalschaden verhindern, den FC St. Pauli beförderte der VfL nach nur zwei Jahren wieder zurück in die 2. Liga.

"Das war jetzt der erste Schritt, es darf aber nicht der letzte sein. Es ist noch nicht zu Ende", sagte VfL-Sportdirektor Pirmin Schwegler bei Sky und fügte mit Blick auf die beiden Entscheidungsspiele an: "Das wird ein Nervenkrimi."

Die 20. Saisonniederlage besiegelte derweil das Schicksal des Teams von Coach Alexander Blessin, dessen Sieglos-Serie von zehn Spielen am Ende den Klassenerhalt kostete. Am Samstag konnte St. Pauli vor 29.546 Zuschauern im ausverkauften Millerntorstadion in der ersten Halbzeit wieder einmal beste Chancen nicht nutzen. "Es hat einfach nicht gereicht. Wir waren in dieser Saison einfach nicht gut genug und sind zu selten an unser Leistungslimit gekommen", sagte Präsident Oke Göttlich.

Für Wolfsburg trafen Konstantinos Koulierakis per Kopf (37.) und Dzenan Pejcinovic (80.), zudem unterlief St. Paulis bis dahin überragenden Keeper Nikola Vasilj ein Eigentor (64.). Die Hoffnung der Gastgeber nach dem zwischenzeitlichen Ausgleich durch Abdoulie Ceesay (57.) währte nur kurz. In der Schlussphase schoss Wolfsburgs Christian Eriksen einen Handelfmeter (77.) an die Oberkante der Latte.

Viel Zeit zum Durchschnaufen bleibt den Niedersachsen nicht: Das Relegationshinspiel gegen den Zweitligadritten SV Elversberg, Hannover 96 oder SC Paderborn steigt am kommenden Donnerstag in Wolfsburg, die Entscheidung fällt dann auswärts am Montag drauf (beide Spiele jeweils ab live 20.30 Uhr in SAT.1 und auf JOYN).