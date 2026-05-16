Sieg in Bremen: Dortmund mit bester Ausbeute seit sieben Jahren

ran Fußball Bundesliga Bundesliga-Fans bedient: "Frieden des Fußballs bleibt aus" Videoclip • 02:16 Min Link kopieren Teilen

Der BVB gewinnt am 34. Spieltag bei Werder Bremen. Dabi äußern die Fans Kritik.

Vizemeister Borussia Dortmund hat mit der besten Punktausbeute seit sieben Jahren einen versöhnlichen Saisonabschluss in der Fußball-Bundesliga gefeiert. Das Team von Trainer Niko Kovac gewann 2:0 (0:0) bei Werder Bremen und beendet die Spielzeit mit 73 Zählern. Letztmals hatte es 2018/19 eine höhere Ausbeute gegeben (76 Punkte). Bayern-Noten: Kane erneut überragend, Sorgenkind Musiala Serhou Guirassy (59.) und Yan Couto (90.+5) trafen für die Gäste. Weil die Abwehr abermals ohne Gegentor auskam, stellte der BVB zudem mit 15 Zu-Null-Spielen seinen eigenen Vereinsrekord aus den Saisons 2011/12 und 2019/20 ein. Den ligaweiten Rekord hält Bayern München, 2014/15 blieb der Rekordmeister 22 Mal ohne Gegentreffer.

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