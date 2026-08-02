Fußball
Union Berlin: Testspiel-Krise geht weiter - auch gegen Cagliari Calcio gibt es keinen Sieg
Veröffentlicht:von ran.de
17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein
HSV zurück im Volkspark: Vorbereitung auf zweite Bundesliga-Saison
Videoclip • 02:21 Min • Ab 12
Union Berlin kommt in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2026/27 einfach nicht in die Gänge. Gegen Cagliari Calcio gab es schon das sechste Testspiel der Köpenicker in Folge ohne Sieg.
Bei Union Berlin läuft es in der Saison-Vorbereitung weiterhin nicht wirklich optimal.
Am Sonntag kamen die "Eisernen" in einem Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Cagliari Calcio nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus.
Damit wartet das Team des neuen Trainers Mauro Lustrinelli nun schon seit sechs Testspielen in Folge auf einen Sieg. Auch am Samstag testete Union bereits, verlor mit 1:2 bei Dynamo Dresden.
Ansah rettet Union das Remis
Auch gegen Cagliari drohte den Berlinern eine weitere Niederlage, denn der Hauptstadt-Klub lag durch Tore von Yael Trepy (49.) und Paul Mendy (67.) zwischenzeitlich sogar mit 0:2 in Rückstand.
Doch letztlich rettete Ilyas Ansah durch einen späten Doppelschlag (85., 90.) die Unioner unmittelbar vor der Abreise ins Trainingslager nach Österreich vor einer weiteren Niederlage.
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