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Union Berlin: Testspiel-Krise geht weiter - auch gegen Cagliari Calcio gibt es keinen Sieg

Veröffentlicht:

von ran.de

17:30 SAT.1 Hamburg und Schleswig-Holstein

HSV zurück im Volkspark: Vorbereitung auf zweite Bundesliga-Saison

Videoclip • 02:21 Min • Ab 12

Union Berlin kommt in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2026/27 einfach nicht in die Gänge. Gegen Cagliari Calcio gab es schon das sechste Testspiel der Köpenicker in Folge ohne Sieg.

Bei Union Berlin läuft es in der Saison-Vorbereitung weiterhin nicht wirklich optimal.

Am Sonntag kamen die "Eisernen" in einem Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Cagliari Calcio nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus.

Damit wartet das Team des neuen Trainers Mauro Lustrinelli nun schon seit sechs Testspielen in Folge auf einen Sieg. Auch am Samstag testete Union bereits, verlor mit 1:2 bei Dynamo Dresden.

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Ansah rettet Union das Remis

Auch gegen Cagliari drohte den Berlinern eine weitere Niederlage, denn der Hauptstadt-Klub lag durch Tore von Yael Trepy (49.) und Paul Mendy (67.) zwischenzeitlich sogar mit 0:2 in Rückstand.

Doch letztlich rettete Ilyas Ansah durch einen späten Doppelschlag (85., 90.) die Unioner unmittelbar vor der Abreise ins Trainingslager nach Österreich vor einer weiteren Niederlage.

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