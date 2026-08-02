Union Berlin: Testspiel-Krise geht weiter - auch gegen Cagliari Calcio gibt es keinen Sieg

HSV zurück im Volkspark: Vorbereitung auf zweite Bundesliga-Saison

Union Berlin kommt in der Vorbereitung auf die Bundesliga-Saison 2026/27 einfach nicht in die Gänge. Gegen Cagliari Calcio gab es schon das sechste Testspiel der Köpenicker in Folge ohne Sieg.

Bei Union Berlin läuft es in der Saison-Vorbereitung weiterhin nicht wirklich optimal.

Am Sonntag kamen die "Eisernen" in einem Testspiel gegen den italienischen Erstligisten Cagliari Calcio nicht über ein 2:2 (0:0) hinaus.

Damit wartet das Team des neuen Trainers Mauro Lustrinelli nun schon seit sechs Testspielen in Folge auf einen Sieg. Auch am Samstag testete Union bereits, verlor mit 1:2 bei Dynamo Dresden.