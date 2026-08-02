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Bundesliga 2026/27: So viel kosten die Heimtrikots aller Mannschaften

Veröffentlicht:

von ran.de

ran Fußball Bundesliga

FC Bayern: Heiße Twerk-Show! Wer ist die Frau bei Michael Olise?

Videoclip • 01:45 Min

Nach dem Ende der Weltmeisterschaft rückt die Bundesliga-Saison 2026/27 immer näher. ran zeigt, wie viel die Heimtrikots aller Bundesligisten kosten.

Am 28. August startet die Saison 2026/2027 der Bundesliga - live in SAT.1 und auf Joyn.

Die ersten Vereine präsentierten ihre neuen Heimtrikots bereits am Ende der vergangenen Saison, andere stellten die neuen Shirts deutlich später vor - mittlerweile sind alle verfügbar.

Dabei kosten einige unter 90 Euro, andere wiederum bis zu 100 Euro. Spannend sich auch die Unterschiede bei den Kindergrößen und den Kosten für eine Rückenbeflockung.

ran zeigt die Kosten aller Heimtrikots.

Die nächsten Livestreams auf Joyn

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FC Bayern München

Preis Heimtrikot: 100 Euro

Preis Kindertrikot: 75 Euro

Rückenbeflockung: +20 Euro

Bild: FC Bayern Fanshop

Borussia Dortmund

Preis Heimtrikot: 100 Euro

Preis Kindertrikot: 80 Euro

Rückenbeflockung: +20 Euro

Bild: BVB Fanshop

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RB Leipzig

Preis Heimtrikot: 99,95 Euro

Preis Kindertrikot: 79,95 Euro

Rückenbeflockung: +15 Euro

Bild: Red Bull Shop

VfB Stuttgart

Preis Heimtrikot: 89,99 Euro

Preis Kindertrikot: 69,99 Euro

Rückenbeflockung: +18 Euro

Bild: VfB Stuttgart Fanshop

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TSG Hoffenheim

Preis Heimtrikot: 89,99 Euro

Preis Kindertrikot: 69,99 Euro

Rückenbeflockung: +13 Euro

Bild: Hoffenheim Shop

Bayer Leverkusen

Preis Heimtrikot: 94,90 Euro

Preis Kindertrikot: 69,90 Euro

Rückenbeflockung: +19,90 Euro

Bild: Bayer Leverkusen Fanshop

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SC Freiburg

Preis Heimtrikot: 84,95 Euro

Preis Kindertrikot: 69,95 Euro

Rückenbeflockung: +15 Euro

Bild: SC Freiburg Shop

Dir gefallen ran-News?

Eintracht Frankfurt

Preis Heimtrikot: 100 Euro

Preis Kindertrikot: 75 Euro

Rückenbeflockung: +16 Euro

Bild: Eintracht Frankfurt Store

FC Augsburg

Preis Heimtrikot: 89,95 Euro

Preis Kindertrikot: 69,95 Euro

Rückenbeflockung: +14,95 Euro

Bild: FC Augsburg Fanshop

1. FSV Mainz 05

Preis Heimtrikot: 84,95 Euro

Preis Kindertrikot: 64,95 Euro

Rückenbeflockung: +14,95 Euro

Bild: Mainz 05 Fanshop

Union Berlin

Preis Heimtrikot: 99,95 Euro

Preis Kindertrikot: 74,95 Euro

Rückenbeflockung: +15 Euro

Bild: Union Berlin Fanshop

Die aktuellsten Fußball-Videos

Borussia Mönchengladbach

Preis Heimtrikot: 94,95 Euro

Preis Kindertrikot: 74,95 Euro

Rückenbeflockung: +14,95 Euro

Bild: Borussia Mönchengladbach Fanshop

Hamburger SV

Preis Heimtrikot: 99,95 Euro

Preis Kindertrikot: 69,95 Euro

Rückenbeflockung: +12,50 Euro

Bild: Hamburger SV Fanshop

1. FC Köln

Preis Heimtrikot: 99,95 Euro

Preis Kindertrikot: 74,95 Euro

Rückenbeflockung: +14,95 Euro

Bild: Fanshop 1. FC Köln

Werder Bremen

Preis Heimtrikot: 89,95 Euro

Preis Kindertrikot: 69,95 Euro

Rückenbeflockung: +15,99 Euro

Bild: Werder Bremen Fanshop

FC Schalke 04

Preis Heimtrikot: 99,95 Euro

Preis Kindertrikot: 74,95 Euro

Rückenbeflockung: +12,95 Euro

Bild: FC Schalke 04 Fanshop

SV Elversberg

Preis Heimtrikot: 89,95 Euro

Preis Kindertrikot: 64,95 Euro

Rückenbeflockung: +15 Euro

Bild: Elversberg Fanshop

SC Paderborn

Preis Heimtrikot: 84,95 Euro

Preis Kindertrikot: 69,95 Euro

Rückenbeflockung: +12,50 Euro

Bild: SC Paderborn Fanshop

Auch interessant: FC Bayern München: Wie Arijon Ibrahimovic als Backup von Luis Diaz überzeugen will

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