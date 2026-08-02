Bundesliga
Bundesliga 2026/27: So viel kosten die Heimtrikots aller Mannschaften
Veröffentlicht:von ran.de
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:45 Min
Nach dem Ende der Weltmeisterschaft rückt die Bundesliga-Saison 2026/27 immer näher. ran zeigt, wie viel die Heimtrikots aller Bundesligisten kosten.
Am 28. August startet die Saison 2026/2027 der Bundesliga - live in SAT.1 und auf Joyn.
Die ersten Vereine präsentierten ihre neuen Heimtrikots bereits am Ende der vergangenen Saison, andere stellten die neuen Shirts deutlich später vor - mittlerweile sind alle verfügbar.
Dabei kosten einige unter 90 Euro, andere wiederum bis zu 100 Euro. Spannend sich auch die Unterschiede bei den Kindergrößen und den Kosten für eine Rückenbeflockung.
ran zeigt die Kosten aller Heimtrikots.
Die nächsten Livestreams auf Joyn
- Bald verfügbar
Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 MinBald verfügbar
Mittwoch, 05.08. 22:10 • WWE
WWE RAW im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 MinBald verfügbar
Donnerstag, 06.08. 22:05 • WWE
WWE NXT im Stream
100 Min
FC Bayern München
Preis Heimtrikot: 100 Euro
Preis Kindertrikot: 75 Euro
Rückenbeflockung: +20 Euro
Borussia Dortmund
Preis Heimtrikot: 100 Euro
Preis Kindertrikot: 80 Euro
Rückenbeflockung: +20 Euro
RB Leipzig
Preis Heimtrikot: 99,95 Euro
Preis Kindertrikot: 79,95 Euro
Rückenbeflockung: +15 Euro
VfB Stuttgart
Preis Heimtrikot: 89,99 Euro
Preis Kindertrikot: 69,99 Euro
Rückenbeflockung: +18 Euro
TSG Hoffenheim
Preis Heimtrikot: 89,99 Euro
Preis Kindertrikot: 69,99 Euro
Rückenbeflockung: +13 Euro
Bayer Leverkusen
Preis Heimtrikot: 94,90 Euro
Preis Kindertrikot: 69,90 Euro
Rückenbeflockung: +19,90 Euro
SC Freiburg
Preis Heimtrikot: 84,95 Euro
Preis Kindertrikot: 69,95 Euro
Rückenbeflockung: +15 Euro
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Eintracht Frankfurt
Preis Heimtrikot: 100 Euro
Preis Kindertrikot: 75 Euro
Rückenbeflockung: +16 Euro
FC Augsburg
Preis Heimtrikot: 89,95 Euro
Preis Kindertrikot: 69,95 Euro
Rückenbeflockung: +14,95 Euro
1. FSV Mainz 05
Preis Heimtrikot: 84,95 Euro
Preis Kindertrikot: 64,95 Euro
Rückenbeflockung: +14,95 Euro
Union Berlin
Preis Heimtrikot: 99,95 Euro
Preis Kindertrikot: 74,95 Euro
Rückenbeflockung: +15 Euro
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Borussia Mönchengladbach
Preis Heimtrikot: 94,95 Euro
Preis Kindertrikot: 74,95 Euro
Rückenbeflockung: +14,95 Euro
Hamburger SV
Preis Heimtrikot: 99,95 Euro
Preis Kindertrikot: 69,95 Euro
Rückenbeflockung: +12,50 Euro
1. FC Köln
Preis Heimtrikot: 99,95 Euro
Preis Kindertrikot: 74,95 Euro
Rückenbeflockung: +14,95 Euro
Werder Bremen
Preis Heimtrikot: 89,95 Euro
Preis Kindertrikot: 69,95 Euro
Rückenbeflockung: +15,99 Euro
FC Schalke 04
Preis Heimtrikot: 99,95 Euro
Preis Kindertrikot: 74,95 Euro
Rückenbeflockung: +12,95 Euro
SV Elversberg
Preis Heimtrikot: 89,95 Euro
Preis Kindertrikot: 64,95 Euro
Rückenbeflockung: +15 Euro
SC Paderborn
Preis Heimtrikot: 84,95 Euro
Preis Kindertrikot: 69,95 Euro
Rückenbeflockung: +12,50 Euro
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