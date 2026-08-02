Bundesliga 2026/27: So viel kosten die Heimtrikots aller Mannschaften

FC Bayern: Heiße Twerk-Show! Wer ist die Frau bei Michael Olise?

Nach dem Ende der Weltmeisterschaft rückt die Bundesliga-Saison 2026/27 immer näher. ran zeigt, wie viel die Heimtrikots aller Bundesligisten kosten.

Am 28. August startet die Saison 2026/2027 der Bundesliga - live in SAT.1 und auf Joyn.

Die ersten Vereine präsentierten ihre neuen Heimtrikots bereits am Ende der vergangenen Saison, andere stellten die neuen Shirts deutlich später vor - mittlerweile sind alle verfügbar.

Dabei kosten einige unter 90 Euro, andere wiederum bis zu 100 Euro. Spannend sich auch die Unterschiede bei den Kindergrößen und den Kosten für eine Rückenbeflockung.

ran zeigt die Kosten aller Heimtrikots.