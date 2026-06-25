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WM-Regeländerungen in der Bundesliga? Das könnte sich zur neuen Saison ändern
Veröffentlicht:von ran.de
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Videoclip • 01:42 Min
Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist in vollem Gange. Dabei fallen einige neue Regeländerungen auf. Einige davon könnten deutsche Fans auch ab der nächsten Saison in der 1. und 2. Bundesliga sehen.
Die aktuell laufende Weltmeisterschaft steht auch im Zeichen der Regeländerungen. Der VAR hat mehr Eingriffsrechte bekommen und Schiedsrichter sollen Zeitspiel besser verhindern können.
Einige von den neuen Regeln könnten wir auch in der nächsten Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen bekommen.
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Die Erfahrungen der WM sollen also auch in Deutschland genutzt und umgesetzt werden. So sieht laut einem Bericht der "Bild" zumindest der Plan von Schiedsrichter-Experten des DFB und der DFL vor, erste Änderungen bereits ab dem 1. Juli in Kraft zu setzen.
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Regeländerungen, die ab dem 1. Juli in Kraft treten:
Der Countdown, den wir bereits von den Keepern kennen, wird künftig auch bei Einwürfen und Flachabstößen zum Einsatz kommen. Dabei zählt der Schiedsrichter mit der Hand herunter. Sollte das Spiel bis zum Ablauf des Countdowns nicht fortgesetzt worden sein, wechselt der Ballbesitz zum Gegner.
Bei Auswechslungen müssen Spieler schneller den Rasen verlassen. Sonst kann es dazu führen, dass deren Team eine Minute in Unterzahl weiterspielen muss.
Die 60-Sekunden-Regel trifft auch auf Spieler zu, die sich auf dem Spielfeld behandeln lassen. Ausgenommen sind Situationen nach einem Zusammenprall, bei Kopfverletzungen und nach Fouls, die eine Karte zur Folge hatten.
Auch für den VAR treten Änderungen in Kraft. Bei der WM darf der Assistent bereits die zweite Gelbe Karte bei einem Platzverweis durch Gelb-Rot überprüfen.
Mögliche weitere Änderungen:
Sollten Spieler in einer Konfrontation auf dem Feld die Hand vor den Mund halten, kann das zu einer Roten Karte führen. So geschehen im Spiel der Türkei gegen Paraguay.
Bei Ecken darf der VAR in WM-Spielen auch eingreifen. Das gab es bisher in der Bundesliga noch nicht.
Nach dem Durcheinander im Finale des Afrika-Cups zwischen dem Senegal und Marokko hat die FIFA auch hier nachgelegt: Verlassen Spieler aus Protest gegen eine Schiedsrichter-Entscheidung den Rasen, können sie mit einer Roten Karte bestraft werden.
Trinkpausen bald auch in der Bundesliga?
Anders als bei der WM wird es eine verpflichtende Trinkpause in der Bundesliga und in europäischen Wettbewerben allgemein erst einmal nicht geben.
Die Entscheidung darüber solle weiterhin wetterbedingt und vom Schiedsrichter getroffen werden.
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