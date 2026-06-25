Die Fußball-Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko ist in vollem Gange. Dabei fallen einige neue Regeländerungen auf. Einige davon könnten deutsche Fans auch ab der nächsten Saison in der 1. und 2. Bundesliga sehen.

Die aktuell laufende Weltmeisterschaft steht auch im Zeichen der Regeländerungen. Der VAR hat mehr Eingriffsrechte bekommen und Schiedsrichter sollen Zeitspiel besser verhindern können.

Einige von den neuen Regeln könnten wir auch in der nächsten Saison in der Bundesliga und 2. Bundesliga zu sehen bekommen.

Die Erfahrungen der WM sollen also auch in Deutschland genutzt und umgesetzt werden. So sieht laut einem Bericht der "Bild" zumindest der Plan von Schiedsrichter-Experten des DFB und der DFL vor, erste Änderungen bereits ab dem 1. Juli in Kraft zu setzen.