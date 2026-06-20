Fußball
WM 2026 - Neue Regel greift: Türkei profitiert von Roter Karte wegen Verdecken des Munds
Veröffentlicht:von SID
ran Fußball
WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung
Videoclip • 01:09 Min
Aussetzer mit Folgen: Paraguays Miguel Almiron hat sich bei der Fußball-WM bei einer Auseinandersetzung mit Mert Müldür aus der Türkei den Mund zugehalten und dafür die Rote Karte gesehen. Die neue Regel, die das International Football Association Board (IFAB) im April für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada beschlossen hatte, griff damit am Freitagabend (Ortszeit) in Santa Clara erstmals: Ein solches Vergehen soll fortan immer mit einem Platzverweis bestraft werden.
Bei der WM 2026 sind einige Regeln neu. Die Trinkpause beispielsweise erregt seit Turnierbeginn die Gemüter. Beim Spiel der Türkei gegen Paraguay kam eine Regel dabei erstmals zum Greifen. Paraguays Miguel Almiron sah die Rote Karte, nachdem er sich bei einem Wortgefecht die Hand vor dem Mund hielt.
Für diese Art der Bestrafung hatte sich FIFA-Präsident Gianni Infantino im Frühjahr höchstpersönlich eingesetzt. Auslöser für die Einführung der neuen Regel war die Aufregung um Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon, der Vinicius Junior von Real Madrid im Playoff-Duell der Champions League rassistisch beleidigt haben soll und sich dabei das Trikot vor den Mund gezogen hatte.
Kommende WM-Livestreams bei Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream
120 MinBald verfügbar
Heute, 19:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Niederlande - Schweden im Stream
120 Min
- Bald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream
150 MinBald verfügbar
Heute, 22:00 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Deutschland - Elfenbeinküste im Stream
150 Min
- Bald verfügbar
Heute, 01:50 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream
140 MinBald verfügbar
Heute, 01:50 Uhr • Fussball
WM 2026 live: Ecuador - Curaçao im Stream
140 Min
Gianni Infantino setzte sich für die Regel ein
"Es muss vermutet werden, dass ein Spieler etwas gesagt hat, das er nicht hätte sagen dürfen - sonst hätte er seinen Mund nicht bedecken müssen", sagte Infantino damals. Eine Hinausstellung sei eine Maßnahme, "die wir ergreifen müssen, wenn wir es mit unserem Kampf gegen Rassismus ernst meinen".
Bei der Partie zwischen Paraguay und der Türkei wies der Videoassistent Schiedsrichter Iván Barton aus El Salvador auf die Unsportlichkeit von Almiron hin. Der Mittelfeldspieler flog daraufhin in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit beim Stand von 1:0 für sein Team vom Platz.
Mehr entdecken
WM
WM 2026: Türkei vs. Paraguay jetzt live im TV, Livestream und im Ticker - Infos zum Gruppenspiel
WM
Neymar vor Rückkehr - aber Brasilien bangt um einen anderen Star
WM
Woltemade glaubt "fest" an besonderen WM-Moment
WM
Gehirnerschütterungen: Experte kritisiert die FIFA
Fußball
Bald-Bayer Saibari trifft weiter: "Bester Moment"
WM
WM-Star Vozinha: Mutter nach Einreiseprobleme in Miami gelandet