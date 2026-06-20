WM 2026 - Neue Regel greift: Türkei profitiert von Roter Karte wegen Verdecken des Munds

ran Fußball WM 2026: Zwayer mit Zeitspiel für USA! Fans reagieren auf Verletzung Videoclip • 01:09 Min Link kopieren Teilen

Aussetzer mit Folgen: Paraguays Miguel Almiron hat sich bei der Fußball-WM bei einer Auseinandersetzung mit Mert Müldür aus der Türkei den Mund zugehalten und dafür die Rote Karte gesehen. Die neue Regel, die das International Football Association Board (IFAB) im April für die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada beschlossen hatte, griff damit am Freitagabend (Ortszeit) in Santa Clara erstmals: Ein solches Vergehen soll fortan immer mit einem Platzverweis bestraft werden.

Bei der WM 2026 sind einige Regeln neu. Die Trinkpause beispielsweise erregt seit Turnierbeginn die Gemüter. Beim Spiel der Türkei gegen Paraguay kam eine Regel dabei erstmals zum Greifen. Paraguays Miguel Almiron sah die Rote Karte, nachdem er sich bei einem Wortgefecht die Hand vor dem Mund hielt. Für diese Art der Bestrafung hatte sich FIFA-Präsident Gianni Infantino im Frühjahr höchstpersönlich eingesetzt. Auslöser für die Einführung der neuen Regel war die Aufregung um Gianluca Prestianni von Benfica Lissabon, der Vinicius Junior von Real Madrid im Playoff-Duell der Champions League rassistisch beleidigt haben soll und sich dabei das Trikot vor den Mund gezogen hatte.

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