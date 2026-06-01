ran Fußball WM 2026: NFL-Stadion wird zu Fußball-Tempel Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026 werden mehrere neue Regeln angewendet. Damit zog die FIFA Lehren aus den Skandalen der jüngeren Vergangenheit.

Wie vor jedem großen Fußballturnier treten auch zur diesjährigen Weltmeisterschaft neue Regeln in Kraft. Einige Änderungen sind bereits bekannt: Spielverzögerungen sollen konsequenter geahndet und die Kompetenzen des VAR erweitert werden. Nun geht die FIFA noch einen Schritt weiter. Wie der "kicker" berichtet, zieht der Weltverband mit zusätzlichen Anpassungen Lehren aus den Erfahrungen der vergangenen Jahre. 2. Bundesliga: Dresdens Bünning nach Hirnblutung im Krankenhaus - "Absoluter Schockmoment"

Bundesliga: Kooperation bringt neue Version von bekanntem Spielball zurück

Mund verdecken kann zum Platzverweis führen Wer in einer hitzigen Auseinandersetzung auf dem Platz seinen Mund mit der Hand, dem Trikot oder auf andere Weise verdeckt, wird künftig mit einer Roten Karte bestraft. Die Maßnahme soll verhindern, dass mögliche Beleidigungen oder diskriminierende Äußerungen verborgen bleiben. Ausgenommen sind freundschaftliche Gespräche zwischen Spielern. Damit zieht man eine Lehre aus dem Rassismus-Eklat rund um Benficas Gianluca Prestianni. Im Champions-League-Spiel gegen Real Madrid im Februar soll er Vinicius Junior rassistisch beleidigt haben. Dabei verdeckte er seinen Mund mit dem Trikot, offenbar um zu verhindern, dass seine Worte später per Lippenlesen rekonstruiert werden können.

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