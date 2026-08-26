In den Champions-League-Playoffs werden die letzten Plätze für die Ligaphase ausgespielt. Unter anderem gastiert Fenerbahce Istanbul beim französischen Traditionsklub Olympique Lyon.

Wer sichert sich die letzten sieben Tickets für die Königsklasse 2026/27? Im Rahmen der Playoff-Rückspiele werden am 25./26. August die finalen Plätze ausgespielt.

Besonders klangvoll ist hierbei das Duell zwischen Fenerbahce Istanbul und Olympique Lyon. Das Hinspiel in Istanbul endete mit einem 1:1-Remis, weshalb in Hinblick auf das Rückspiel alles offen ist. Nachdem Ex-Bundesliga-Spieler Lois Openda Lyon in Führung gebracht hatte, konnte Fenerbahce durch Mason Greenwood ausgleichen.

Der türkische Top-Klub hat es auf dem Transfermarkt ordentlich krachen lassen und unter anderem Romelu Lukaku, Mason Greenwood und Nathan Aké verpflichtet. Weitere bekannte Namen wie N‘Golo Kanté, Marco Asensio und Sofyan Amrabat spielen schon länger in Istanbul und wollen unbedingt das CL-Ticket lösen.

Olympique Lyon hat turbulente Jahre hinter sich, ist mit Spielern wie Lois Openda, Malick Fofana und Corentin Tolisso aber noch immer recht prominent aufgestellt. Die Franzosen sind eigentlich der leichte Underdog, haben nun aber den Heimvorteil.