Champions League
Olympique Lyon vs. Fenerbahce heute live: Wer überträgt die Champions-League-Qualifikation im TV & Stream?
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:06 Min
In den Champions-League-Playoffs werden die letzten Plätze für die Ligaphase ausgespielt. Unter anderem gastiert Fenerbahce Istanbul beim französischen Traditionsklub Olympique Lyon.
Wer sichert sich die letzten sieben Tickets für die Königsklasse 2026/27? Im Rahmen der Playoff-Rückspiele werden am 25./26. August die finalen Plätze ausgespielt.
Besonders klangvoll ist hierbei das Duell zwischen Fenerbahce Istanbul und Olympique Lyon. Das Hinspiel in Istanbul endete mit einem 1:1-Remis, weshalb in Hinblick auf das Rückspiel alles offen ist. Nachdem Ex-Bundesliga-Spieler Lois Openda Lyon in Führung gebracht hatte, konnte Fenerbahce durch Mason Greenwood ausgleichen.
Fenerbahce vs. Olympique Lyon am 26. August ab 21 Uhr im ran-Liveticker
Bundesliga: FC Bayern München vs. VfB Stuttgart am 28. August im TV, Joyn-Stream & Liveticker
Der türkische Top-Klub hat es auf dem Transfermarkt ordentlich krachen lassen und unter anderem Romelu Lukaku, Mason Greenwood und Nathan Aké verpflichtet. Weitere bekannte Namen wie N‘Golo Kanté, Marco Asensio und Sofyan Amrabat spielen schon länger in Istanbul und wollen unbedingt das CL-Ticket lösen.
Olympique Lyon hat turbulente Jahre hinter sich, ist mit Spielern wie Lois Openda, Malick Fofana und Corentin Tolisso aber noch immer recht prominent aufgestellt. Die Franzosen sind eigentlich der leichte Underdog, haben nun aber den Heimvorteil.
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Olympique Lyon vs. Fenerbahce Istanbul: Die wichtigsten Infos zum Playoff-Spiel
Wettbewerb: Champions-League-Qualifikation (Playoff-Rückspiel)
Termin: 26. August, 21 Uhr
Spielort: Groupama Stadium, Istanbul
Trainer: Ismail Kartal (Fenerbahce), Paulo Fonseca (Lyon)
Fenerbahce Istanbul gastiert bei Olympique Lyon: Läuft das Champions-League-Playoff-Match im Free-TV?
Nein, das Duell zwischen Fenerbahce und Olympique Lyon wird nicht im Free-TV gezeigt.
Lyon vs. Fenerbahce heute live: Gibt es eine Übertragung im Pay-TV?
Ja, DAZN überträgt das Match im linearen Fernsehen. Noch steht aber nicht fest, ob es auf DAZN1 oder DAZN2 läuft. Es ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo nötig.
Fenerbahce Istanbul bei Olympique Lyon live: Wo finde ich einen Livestream?
DAZN überträgt die Partie zwischen Lyon und Fenerbahce im kostenpflichtigen Livestream, der über die App oder die Web-Adresse abgerufen werden kann. Einen kostenlosen Stream gibt es nicht.
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Fenerbahce Istanbul vs. Olympique Lyon: Wo finde ich einen Liveticker?
Einen Liveticker zu Olympique Lyon vs. Fenerbahce Istanbul gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Champions League Playoffs: Alle Infos zur TV-Übertragung von Lyon vs. Fenerbahce im Überblick
Begegnung: Olympique Lyon vs. Fenerbahce Istanbul
Termin: 26. August, ab 21 Uhr
Wettbewerb: Champions-League-Qualifikation (Playoff-Rückspiel)
Free-TV: -
Pay-TV: DAZN 1/2
Livestream: DAZN (kostenpflichtig)
Liveticker: ran.joyn.de
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