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Champions-League-Playoffs heute live im TV, Livestream und Ticker - wer sichert sich letzten CL-Plätze?
Aktualisiert:von ran.de
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Videoclip • 01:11 Min
In den Champions-League-Playoffs kämpfen 14 Teams um die letzten sieben Plätze in der Ligaphase. ran hat alle Informationen zusammengefasst.
Die Ligaphase der Champions League rückt näher. Zuvor müssen jedoch die letzten sieben Teilnehmer an eben jener gefunden werden.
Champions League: Auslosung der Ligaphase - alle Infos zur Ausgangslage für den FC Bayern, Dortmund, Leipzig und den VfB Stuttgart
In Hin- und Rückspielen kämpfen insgesamt 14 Teams um den Einzug in die Königsklasse - darunter unter anderem Fenerbahce, Celtic, Dinamo Zagreb und das letztjährige Überraschungsteam Bodø/Glimt.
ran hat alle Infos zu den Spielen und zur Übertragung zusammengefasst.
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Champions-League-Playoffs heute live: Wann finden die Spiele statt?
Die Spiele in den Champions-League-Playoffs fanden am 18. und 19. August (Hinspiele) . Eine Woche später - am 25. und 26. August - gibt es die Rückspiele.
Wer überträgt die Spiele in den CL-Playoffs im TV und Livestream?
Im Free-TV werden die Spiele nicht gezeigt. Wer jedoch ein kostenpflichtiges DAZN-Abo besitzt, kann 12 der 14 Spiele live verfolgen.
CL-Playoffs: Das sind die Begegnungen
Dienstag, 18.08., 21:00 Uhr
Levski Sofia vs. AEK Athen 0:0
Dinamo Zagreb vs. Viking Stavanger 2:2
Fenerbahçe vs. Olympique Lyon 1:1 (wurde nicht von DAZN übertragen)
Mittwoch, 19.08., 21:00 Uhr
Celtic vs. LASK 3:0
Slovan Bratislava vs. NK Celje 1:1
Hapoel Beer Sheva vs. Sabah FK Masazir 2:1
NEC Nijmegen vs. FK Bodø/Glimt 1:3
Dienstag, 25.08., 18:45 Uhr
Sabah FK Masazir vs. Hapoel Beer Sheva 5:2 n.V.
Dienstag, 25.08., 21:00 Uhr
FK Bodø/Glimt vs. NEC Nijmegen 3:0
LASK vs. Celtic 5:1 n.V. (wurde nicht von DAZN übertragen)
Mittwoch, 26.08., 21:00 Uhr
NK Celje vs. Slovan Bratislava
AEK Athen vs. Levski Sofia
Viking Stavanger vs. Dinamo Zagreb
Olympique Lyon vs. Fenerbahçe
Champions League: Wann findet die Auslosung für die Ligaphase statt?
Nach dem letzten Qualifikationsspiel, welches am 26. August stattfinden wird, wird die Ligaphase der Champions League am 27. August um 18 Uhr ausgelost. Alle Informationen dazu gibt's hier!
Gibt es für die CL-Playoffs einen Liveticker?
Ja! Einen Liveticker für die Spiele in den Champions-League-Playoffs findet ihr wie gewohnt auf ran.de.
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