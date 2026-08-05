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Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz live im Stream - alle Infos zur Champions-League-Qualifikation
Aktualisiert:von ran.de
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Fenerbahce Istanbul empfängt Sturm Graz in der dritten Runde der Qualifikation zur Champions League. Hier läuft das Duell live im TV und Stream.
Die neue Saison in den europäischen Top-Ligen rückt immer näher, und damit auch die Ligaphasen in den internationalen Klub-Wettbewerben.
Im Rahmen der Qualifikation zur Champions League empfängt Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.
Der türkische Top-Klub sicherte sich den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde mit einem 1:0 und 1:1 gegen Gornik Zabrze, den Klub von Lukas Podolski. Die Österreicher setzten sich derweil gegen den schottischen Vizemeister Hearts of Midlothian souverän mit 4:0 und 2:0 durch.
ran liefert alle wichtigen Informationen zum Duell.
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Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz: Die wichtigsten Informationen im Überblick
Begegnung: Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz
Termin: Mittwoch, 5. August 2026
Anstoß: 20:00 Uhr
Austragungsort: Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul (Türkei)
Trainer: Ismail Kartal (Fenerbahce Istanbul), Fabio Ingolitsch (Sturm Graz)
Qualifikation zur Champions League: Läuft Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz live im Free-TV?
Nein, die Partie Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz wird nicht im Free-TV übertragen.
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Qualifikation zur Champions League: Läuft Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz live im Pay-TV?
Nein, die Partie Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz wird nicht im Pay-TV übertragen.
Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz: Gibt es einen kostenpflichtigen Livestream?
Ja, die Partie wird live bei Bild+ und Sportdigital im Livestream übertragen. Es ist jedoch jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
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Begegnung: Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz
Anpfiff: 5. August, 20:00 Uhr
Pay-TV: -
Free-TV: -
Kostenfreier Livestream: -
Kostenpflichtiger Livestream: Bild+, Sportdigital
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