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Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz live im Stream - alle Infos zur Champions-League-Qualifikation

Aktualisiert:

von ran.de

ran Fußball

Abschied von Franco Baresi: Tausende Fans besingen Milan-Legende

Videoclip • 03:12 Min

Fenerbahce Istanbul empfängt Sturm Graz in der dritten Runde der Qualifikation zur Champions League. Hier läuft das Duell live im TV und Stream.

Die neue Saison in den europäischen Top-Ligen rückt immer näher, und damit auch die Ligaphasen in den internationalen Klub-Wettbewerben.

Im Rahmen der Qualifikation zur Champions League empfängt Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.

Der türkische Top-Klub sicherte sich den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde mit einem 1:0 und 1:1 gegen Gornik Zabrze, den Klub von Lukas Podolski. Die Österreicher setzten sich derweil gegen den schottischen Vizemeister Hearts of Midlothian souverän mit 4:0 und 2:0 durch.

ran liefert alle wichtigen Informationen zum Duell.

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Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz: Die wichtigsten Informationen im Überblick

  • Begegnung: Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz

  • Termin: Mittwoch, 5. August 2026

  • Anstoß: 20:00 Uhr

  • Austragungsort: Sukru Saracoglu Stadium, Istanbul (Türkei)

  • Trainer: Ismail Kartal (Fenerbahce Istanbul), Fabio Ingolitsch (Sturm Graz)

Qualifikation zur Champions League: Läuft Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz live im Free-TV?

Nein, die Partie Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz wird nicht im Free-TV übertragen.

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Qualifikation zur Champions League: Läuft Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz live im Pay-TV?

Nein, die Partie Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz wird nicht im Pay-TV übertragen.

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Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz: Gibt es einen kostenpflichtigen Livestream?

Ja, die Partie wird live bei Bild+ und Sportdigital im Livestream übertragen. Es ist jedoch jeweils ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

FC Arsenal vs. BVB: Die Übertragung im Überblick

  • Begegnung: Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz

  • Anpfiff: 5. August, 20:00 Uhr

  • Pay-TV: -

  • Free-TV: -

  • Kostenfreier Livestream: -

  • Kostenpflichtiger Livestream: Bild+, Sportdigital

Auch interessant: Yan Diomande zu Real Madrid: Mega-Deal für RB Leipzig auf der Zielgeraden

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