Fenerbahce Istanbul vs. Sturm Graz live im Stream - alle Infos zur Champions-League-Qualifikation

Fenerbahce Istanbul empfängt Sturm Graz in der dritten Runde der Qualifikation zur Champions League. Hier läuft das Duell live im TV und Stream.

Die neue Saison in den europäischen Top-Ligen rückt immer näher, und damit auch die Ligaphasen in den internationalen Klub-Wettbewerben.

Im Rahmen der Qualifikation zur Champions League empfängt Fenerbahce Istanbul Sturm Graz.

Der türkische Top-Klub sicherte sich den Einzug in die dritte Qualifikationsrunde mit einem 1:0 und 1:1 gegen Gornik Zabrze, den Klub von Lukas Podolski. Die Österreicher setzten sich derweil gegen den schottischen Vizemeister Hearts of Midlothian souverän mit 4:0 und 2:0 durch.

ran liefert alle wichtigen Informationen zum Duell.