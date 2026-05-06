Champions League Highlights
Champions League: Bayern vs. PSG -Highlights heute live im Free-TV und im kostenlosen Joyn-Livestream
Aktualisiert:von ran
Champions League-Highlights im Stream
Alle Spiele, Highlights und Tore der Champions League gibt es in dieser Saison kostenlos im Free-TV und im Livestream auf Joyn. ran hat für euch alle Infos dazu gesammelt.
Die Champions League läuft und baut auch 2025/26 auf das in der vergangenen Saison eingeführte System.
Die 36 Mannschaften bestreiten je acht Partien in der neuen Ligaphase. Aus Deutschland waren mit dem FC Bayern München, Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen und Eintracht Frankfurt insgesamt vier Teams mit von der Partie.
Der deutsche Rekordmeister kann sich nach dem furiosen 4:5 im Halbfinal-Hinspiel gegen Paris Saint-Germain zudem noch gute Chancen auf den einzug ins Finale machen.
Alle Champions-League-Highlights, -Analysen und -Interviews gibt es in dieser Saison vom ersten Spieltag an bis zum Finale auch im Free-TV: Immer mittwochs überträgt das "ZDF-Sportstudio" eine Sendung mit den besten Szenen des aktuellen Champions-League-Spieltags.
Champions-League-Highlights im Free-TV: Wann wird die Sendung heute übertragen?
Die Highlight-Show im "ZDF" wird nach einem Champions-League-Spieltag immer mittwochs ab ca. 23:00 Uhr übertragen und ist im Livestream auch auf Joyn zu sehen. Die heutige Ausgabe startet um 23:10 Uhr.
Champions League heute live im Free-TV - wann ist die nächste Sportstudio-Sendung?
Mittwoch, 06. Mai 2026; 23:10 Uhr
Auch interessant: Champions League: Das Finale live im Free-TV, im Joyn-Stream und Ticker und: FC Bayern hadert vs. PSG mit Schiedsrichter: Darum lag Jose Pinheiro beim Strafraum-Handspiel richtig
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