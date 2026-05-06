ran Fußball Bundesliga Bayern-Abwehr von Heidenheim düpiert: So wird es schwer gegen PSG Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München trifft heute im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Update 21:55 Uhr: PSG zur Halbzeit vorn - Schiedsrichter in der Kritik Die Bayern liegen zur Halbzeit gegen PSG mit 0:1 hinten - und brauchen zum Finaleinzug in der Champions League mindestens zwei Tore. In der Kritik stand Schiedsrichter Joao Pinheiro: Der Portugiese stand in der ersten Halbzeit direkt im Blickpunkt. Vor allem eine Szene brachte die Bayern-Fans zur Weißglut: Vitinha schlug den Ball aus dem eigenen Strafraum heraus. João Neves stand in der Bahn und hatte seine Hand hoch abgespreizt vom Arm. Der Unparteiische ließ das Spiel laufen. Und auch der VAR meldete sich nicht. Wohl korrekterweise - Neves hat einen Befreiungsschlag verhindert, wodurch man nicht von Absicht ausgeht. FC Bayern vs. PSG JETZT im Liveticker FC Bayern hadert vs. PSG mit Schiedsrichter: Darum lag Jose Pinheiro beim Strafraum-Handspiel richtig

Update 19:45 Uhr: Bayern-Aufstellung vs. PSG da München: Neuer - Stanisic, Tah, Upamecano, Laimer - Kimmich, Pavlovic - Olise, Musiala, Diaz - Kane Paris: Safonov - Zaire-Emery, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes - Fabian Ruiz, Vitinha, Joao Neves - Doue, Dembele, Kvaratskhelia

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Champions League heute live: So seht ihr den FC Bayern im TV & Stream Das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales war ein echtes Offensivspektakel. Paris Saint-Germain gewann mit 5:4 gegen den FC Bayern München, der im Rückspiel nun den Spieß umdrehen muss. Im Rückspiel brauchen die Münchner auf jeden Fall einen Sieg. Der Titelverteidiger befindet sich nach dem Hinspiel-Sieg leicht im Vorteil. Führt Bayern nach 90 Minuten in der Allianz Arena mit einem Tor, geht es in die Verlängerung. ran hat alle wichtigen Informationen für das Halbfinal-Rückspiel zusammengefasst. FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: So erreicht der FCB das Champions League Finale

FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt? Spiel : FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain

Wettbewerb : Champions League; Halbfinale; Rückspiel

Datum : 6. Mai 2026

Uhrzeit : 21:00 Uhr

Austragungsort: Allianz Arena (München)

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CL-Rückspiel heute live: Läuft Bayern gegen PSG im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain wird nicht im Free-TV übertragen.

FC Bayern München vs. PSG heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV? DAZN hat die Rechte für das Rückspiel im Halbfinale. Daher zeigt der Streaming-Dienst auch FC Bayern vs. PSG live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.

Champions League im Livestream: Kann ich das Rückspiel zwischen Bayern vs. PSG heute auch streamen? Ja. DAZN bietet für alle Kunden, die das entsprechende Paket gekauft haben, auch einen Livestream zum Rückspiel FC Bayern vs. Paris an.

FC Bayern vs. Paris Saint-Germain heute live: Wo gibt's heute einen Ticker zum Champions-League-Halbfinale? Einen Ticker zum Rückspiel in München gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.

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