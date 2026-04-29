Fußball
Champions-League-Finale: Datum, Spielort, TV-Übertragung live im Joyn-Livestream, Free-TV und Ticker
Aktualisiert:von Philipp Schmalz
ran Fußball Bundesliga
FC Bayern: Joshua Kimmich faltet Schiedsrichter zusammen
Videoclip • 01:13 Min
Wer holt sich den größten Titel im europäischen Vereinsfußball? So verfolgt ihr das Finale in der Champions League im Free-TV, Joyn-Livestream und im Liveticker.
Das Finale in der Champions League rückt immer näher! Stattfinden wird es zum ersten Mal in Budapest. In der ungarischen Hauptstadt fungiert die Puskas Arena als Austragungsort.
Noch ist jedoch unklar, wer im Endspiel um die Krone in der "Königsklasse" aufeinandertrifft.
Im Halbfinale kommt es zu zwei absoluten Spitzenduellen. Der FC Bayern München muss gegen den Titelverteidiger Paris Saint-Germain ran, Atletico Madrid bekommt es zudem mit dem FC Arsenal zu tun.
ran hat alle wichtigen Informationen zum Finale in der Champions League zusammengefasst.
Champions-League-Finale live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Spiel: Paris Saint-Germain ODER FC Bayern München vs. Atletico Madrid ODER FC Arsenal
Wettbewerb: Champions League; Finale
Datum: 30. Mai 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Puskas Arena (Budapest)
Champions League live: Wird das Finale im Free-TV übertragen?
Ja. Das Finale der Champions League wird vom ZDF im Free-TV übertragen.
Finale in der Champions League: Wer überträgt das Endspiel im Livestream?
Im Livestream wird das Finale der Champions League kostenlos auf Joyn übertragen.
Auch DAZN zeigt das Endspiel im Livestream. Dafür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abo notwendig.
Champions League: Wo kann ich das Endspiel im Liveticker verfolgen?
Einen Liveticker für das Finale in der Champions League gibt es natürlich auf ran.de.
Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Finals
Begegnung: Paris Saint-Germain ODER FC Bayern München vs. Atletico Madrid ODER FC Arsenal
Datum und Uhrzeit: 30. Mai 2026; 21:00 Uhr
Free-TV: ZDF
Pay-TV: DAZN
Livestream: Joyn, DAZN
Liveticker: ran.de
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