Fußball
FC Bayern München: Leon Goretzka wohl kurz vor Unterschrift in Italien
Veröffentlicht:von SID
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Videoclip • 03:34 Min
Leon Goretzka steht wohl offenbar kurz vor einer Unterschrift in der Serie A. Der Nationalspieler wechselt ablösefrei.
Leon Goretzka hat sich offenbar für den italienischen Top-Klub AC Mailand als neuen Arbeitgeber entschieden.
Wie die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch berichtet, stehen der Tabellendritte der Serie A und der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern kurz vor einer Einigung.
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Verhandelt wird laut Medienberichten über einen Dreijahresvertrag mit einem Gehalt von etwa fünf Millionen Euro. Goretzkas Vertrag in München läuft im Sommer aus, er könnte ablösefrei wechseln.
Mit dem Vorstoß will Milan offenbar Italiens Rekordmeister Juventus Turin im Rennen um Goretzka ausstechen, der Nationalspieler soll Wunschkandidat von Milan-Trainer Massimiliano Allegri sein.
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