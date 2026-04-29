FC Bayern München: Leon Goretzka wohl kurz vor Unterschrift in Italien

FC Bayern - Dreesen adelt Team nach PSG-Pleite: "Eigentlich bist du tot"

Leon Goretzka steht wohl offenbar kurz vor einer Unterschrift in der Serie A. Der Nationalspieler wechselt ablösefrei.

Leon Goretzka hat sich offenbar für den italienischen Top-Klub AC Mailand als neuen Arbeitgeber entschieden.

Wie die "Gazzetta dello Sport" am Mittwoch berichtet, stehen der Tabellendritte der Serie A und der 31 Jahre alte Mittelfeldspieler des FC Bayern kurz vor einer Einigung.