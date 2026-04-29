Europa League
Europa League: Sporting Braga vs. SC Freiburg live im Free-TV, Liveticker und im Livestream
Aktualisiert:von ran
ran Fußball
DFB-Team: Diesen Freiburg-Star muss Nagelsmann auf dem Zettel haben
Videoclip • 02:39 Min
Der SC Freiburg trifft im Halbfinale der Europa League auf Sporting Braga aus Portugal. Hier ist das Hinspiel live im Free-TV zu sehen.
Der SC Freiburg kämpft um den Einzug ins Finale der Europa League. Die Breisgauer treffen im Halbfinale auf den portugiesischen Vertreter Sporting Braga.
Das Hinspiel in Braga steigt am 30. April (ab 21 Uhr im LIVETICKER), ehe das Rückspiel am 7. Mai die Entscheidung bringt.
Der SC Freiburg steht zum ersten Mal überhaupt in einem internationalen Halbfinale und könnte folgerichtig in wenigen Wochen seine Final-Premiere feiern.
Nach dem souveränen Weiterkommen gegen Celta Vigo (3:0 und 3:1) sind die Breisgauer im Duell mit Braga sogar leicht favorisiert. Wie gefährlich die Portugiesen sein können, hat jedoch der 4:2-Rückspielsieg bei Real Betis gezeigt.
Europa League 2025/26 live: Wer zeigt die Halbfinal-Spiele? Spielplan, Übertragung im TV, Liveticker & Stream
In der portugiesischen Liga belegt Braga mit einem beträchtlichen Rückstand auf den FC Porto sowie Benfica und Sporting Lissabon den vierten Platz. Freiburg konnte sich in der Bundesliga zuletzt mit dem Sieg gegen den 1. FC Heidenheim an Eintracht Frankfurt vorbei auf Platz sieben schieben.
Der Sportclub hat sechs der letzten sieben Pflichtspiele gewonnen. Lediglich gegen den FC Bayern gab es eine Pleite.
Im Finale ginge es entweder Aston Villa oder Nottingham Forest.
Die nächsten Fußball-Übertragungen auf Joyn
- Bald verfügbar
Heute, 19:55 Uhr • Fussball
Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream
125 MinBald verfügbar
Heute, 19:55 Uhr • Fussball
Women's Super League: FC Arsenal - Leicester City im Livestream
125 Min
- Bald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
45 MinBald verfügbar
Heute, 23:00 Uhr • Fussball
Champions League-Highlights im Stream
45 Min
- Bald verfügbar
Samstag, 02.05. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass mit Felix Magath
150 MinBald verfügbar
Samstag, 02.05. 11:00 • Fussball
Sport 1 Doppelpass mit Felix Magath
150 Min
Sporting Braga vs. SC Freiburg im TV, Stream und Ticker live: Wann findet das Europa-League-Spiel statt?
Wettbewerb: Europa League, Halbfinale; Hinspiel
Datum: 30. April 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Estadio Municipal de Braga
Sporting Braga gegen SC Freiburg live: Läuft das Europa-League-Spiel im Free-TV?
Ja. Die Halbfinal-Partie der Freiburger bei Sporting Praga läuft live im Free-TV auf RTL. Die Übertragung beginnt 45 Minuten vor Anpfiff um 20:15 Uhr.
Sporting Braga vs. Freiburg live: Wo gibt es einen Livestream zur Europa League?
Die Partie wird im Livestream auf RTL+ gezeigt. Hierfür ist jedoch ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Sporting Braga - SC Freiburg: Wo gibt es einen Liveticker zur Europa League?
Einen Liveticker zu Sporting Braga vs. Freiburg gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
Sporting Braga vs. SC Freiburg live im Free-TV, Stream und Ticker: Übersicht zur Übertragung
Begegnung: Sporting Braga vs. SC Freiburg
Wettbewerb: Europa League, Halbfinale
Datum und Uhrzeit: 30. April 2026, 21:00 Uhr
Trainer: Carlos Vicens (Sporting Braga), Julian Schuster (SC Freiburg)
Free-TV: RTL
Pay-TV: -
Livestream: RTL+
Liveticker: ran.joyn.de
Mehr Fußball-News
Champions League
Atletico Madrid vs. FC Arsenal live: Champions-League-Halbfinale live im TV, Stream und im Ticker
Champions League Highlights
UEFA Champions League: Highlights im kostenlosen Joyn-Stream und im Free-TV
Franz-Beckenbauer-Supercup 2026
Auf wen trifft der FC Bayern im Franz-Beckenbauer-Supercup 2026?
Fußball
DFB-Pokal: Das Finale zwischen Bayern München und dem VfB Stuttgart im Joyn-Livestream, Free-TV und im Ticker
Fußball
Champions-League-Finale: Datum, Spielort, TV-Übertragung live im Joyn-Livestream, Free-TV und Ticker
Fußball
BVB trollt FC Bayern nach Niederlage gegen PSG