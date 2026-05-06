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Champions League heute live: FC Bayern München vs. PSG - Wer zeigt das Halbfinal-Rückspiel im TV, Stream und Ticker?
Aktualisiert:von ran
ran Fußball Bundesliga
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Videoclip • 01:01 Min
Der FC Bayern München trifft im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.
Champions League heute live: So seht ihr den FC Bayern kostenlos
Das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales war ein echtes Offensivspektakel. Paris Saint-Germain gewann mit 5:4 gegen den FC Bayern München, der im Rückspiel nun den Spieß umdrehen muss.
Im Rückspiel brauchen die Münchner auf jeden Fall einen Sieg. Der Titelverteidiger befindet sich nach dem Hinspiel-Sieg leicht im Vorteil. Führt Bayern nach 90 Minuten in der Allianz Arena mit einem Tor, geht es in die Verlängerung.
ran hat alle wichtigen Informationen für das Halbfinal-Rückspiel zusammengefasst.
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FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt?
Spiel: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain
Wettbewerb: Champions League; Halbfinale; Rückspiel
Datum: 6. Mai 2026
Uhrzeit: 21:00 Uhr
Austragungsort: Allianz Arena (München)
CL-Rückspiel heute live: Läuft Bayern gegen PSG im Free-TV?
Nein. Die Partie zwischen dem FC Bayern und Paris Saint-Germain wird nicht im Free-TV übertragen.
FC Bayern München vs. PSG heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV?
DAZN hat die Rechte für das Rückspiel im Halbfinale. Daher zeigt der Streaming-Dienst auch FC Bayern vs. PSG live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig.
Champions League im Livestream: Kann ich das Rückspiel zwischen Bayern vs. PSG heute auch streamen?
Ja. DAZN bietet für alle Kunden, die das entsprechende Paket gekauft haben, auch einen Livestream zum Rückspiel FC Bayern vs. Paris an.
FC Bayern vs. Paris Saint-Germain heute live: Wo gibt's heute einen Ticker zum Champions-League-Halbfinale?
Einen Ticker zum Rückspiel in München gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.
FC Bayern vs. PSG heute live: Alle Infos zur Übertragung des Champions-League-Rückspiels
Begegnung: FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain
Datum und Uhrzeit: 6. Mai 2026; 21:00 Uhr
Trainer: Vincent Kompany (Bayern München), Luis Enrique (Paris Saint-Germain)
Free-TV: -
Pay-TV: DAZN
Livestream: DAZN
Liveticker: ran.joyn.de
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