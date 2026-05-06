Champions League
FC Bayern gegen PSG: Schiedsrichter-Team steht fest - Schlechtes Omen für Kompany? PSG gewann mit ihm einen Titel
Aktualisiert:von SID
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FC Bayern: "Absolute Schönheit" - Fans feiern neues Heimtrikot
Videoclip • 01:10 Min
Der Portugiese Joao Pinheiro pfeift am Mittwoch das Halbfinal-Rückspiel des deutschen Rekordmeisters in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.
Zwei Tage vor dem entscheidenden Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Paris Saint-Germain steht der Schiedsrichter der Partie fest. Der Portugiese Joao Pinheiro übernimmt am Mittwoch die Spielleitung in der Allianz Arena.
Der 38-Jährige leitete bisher zwei Partien der Münchner in der "Königsklasse". In der laufenden Saison (2:1 bei PSV Eindhoven) und in der vergangenen Spielzeit (3:1 gegen Slovan Bratislava) gingen die Bayern dabei jeweils als Sieger vom Platz. Gegen Eindhoven verwarnte er übrigens FCB-Coach Vincent Kompany und zeigte ihm eine der drei Gelben Karten, die letztlich zur Sperre des Belgiers im Hinspiel gegen PSG führten.
FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: So erreicht der FCB das Champions League Finale
Unterstützt wird Pinheiro in München von seinen Assistenten Bruno Jesus und Luciano Maia (beide ebenfalls Portugiesen). Als 4. Offizieller fungiert Espen Eskas aus Norwegen, die VAR-Schiedsrichter sind Marco Di Bello (Italien) und Tiago Martins (Portugal). Das gesamte Team der Unparteiischen setzt sich somit aus drei Ländern zusammen.
Durchaus pikant: Mit Nuno Mendes, Joao Neves, Vitinha und Goncalo Ramos spielen gleich vier Portugiesen für PSG, können also in ihrer Muttersprache mit dem Referee diskutieren.
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PSG gewann mit Pinheiro bereits einen Titel
Pinheiro bringt allerdings einiges an internationaler Erfahrung mit: In der Saison 2019/20 pfiff er zum ersten Mal ein Spiel in der Europa League, in der Saison 2022/23 erstmals ein Spiel in der Champions League.
Zudem leitete der Unparteiische Spiele in der Nations League, der EM-Qualifikation und der WM-Qualifikation. Ein Karriere-Highlight war der UEFA-Supercup 2025 zwischen Paris und Tottenham Hotspur. Damals gewann PSG im Elfmeterschießen. Es war das einzige Spiel von PSG, das er bislang pfiff.
Bayern gegen Paris dürfte nun das größte Spiel seiner bisherigen Karriere sein.
Nach dem 4:5 im Hinspiel braucht die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auch diesmal einen Sieg, um es ins Finale zu schaffen.
Deutscher Schiedsrichter Siebert pfeift zweites Halbfinale
Das andere Halbfinal-Rückspiel am Dienstag zwischen dem FC Arsenal und Atletico Madrid (Hinspiel 1:1) ist fest in deutscher Hand.
Der Berliner Schiedsrichter Daniel Siebert leitet die Partie in London. Auch alle Assistenten kommen aus Deutschland. So ist der Rostocker Bastian Dankert als Video-Assistent im Einsatz.
Champions League live: FC Bayern vs. PSG - Wer überträgt das Halbfinal-Rückspiel im TV, Stream und Ticker? Auch interessant: FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: Drei Dinge, die der FCB im Rückspiel besser machen muss
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