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Champions League: Nach Platzverweis und Aus beim FC Bayern - Real Madrid wütet gegen Schiedsrichter
Veröffentlicht:von ran
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FC Bayern - Mega-Choreo begeistert Netz: "Respekt, Schickeria"
Videoclip • 01:21 Min
Nach der Niederlage im Viertelfinal-Rückspiel beim FC Bayern München wüten die Spieler von Real Madrid gegen Schiedsrichter Slavko Vincic. Arda Güler kassierte nachträglich Rot - auch Rüdiger kann die Situation nicht verstehen.
Es war ein vogelwildes Spiel in München, an dessen Ende der FC Bayern als Sieger hervorging und ins Halbfinale der Champions League einzog. Im Nachgang dreht sich viel um die Leistung des Schiedsrichters Slavko Vincic. Die Real-Spieler waren während und nach dem Spiel alles andere als zufrieden mit der Leistung des Slowenen.
Auslöser war eine Szene in der 86. Spielminute: Real Madrids Eduardo Camavinga, bereits verwarnt, nahm nach einem Foul in der Hälfte der Bayern den Ball absichtlich mit, offenbar, um etwas Zeit zu schinden.
Vincic entschied daher auf eine Gelbe Karte - anscheinend aber ohne zu wissen, dass Camavinga dadurch mit Gelb-Rot vom Platz fliegen würde.
Erst durch den Protest der Bayern-Spieler wurde ihm die Situation klar, und so zückte er mit etwas Verzögerung die Ampelkarte. Der Platzverweis erwies sich für den FC Bayern als mitentscheidend: Nur drei Minuten später gelang Luis Diaz der Treffer zum 3:3. Mit der letzten Aktion des Spiels erhöhte Michael Olise auf 4:3.
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In der Folge brannten bei den Königlichen die Sicherungen durch. Vinicius Junior applaudierte hämisch in Richtung des Schiedsrichters, Arda Güler - der zuvor zwei Treffer erzielt hatte - kassierte nach Abpfiff der Partie aufgrund seiner Proteste die Rote Karte.
Antonio Rüdiger lief nach dem Spiel durch die Mixed Zone und sagte auf spanisch: "Du hast die Situationen doch gesehen. Es ist besser, wenn ich nicht rede."
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Nach dem Sieg hat der FC Bayern weiterhin die Chance auf das Triple und trifft im Halbfinale der Champions League auf Paris Saint-Germain. Real Madrid scheidet hingegen zum zweiten Mal hintereinander im Viertelfinale aus und steht kurz vor einer titellosen Saison.
Die Duelle zwischen dem FCB und PSG finden am 28. April und 6. Mai statt, das zweite in München.
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