FC Bayern: Überraschende Sperre im Halbfinale der Champions League

Der FC Bayern München und Real Madrid kämpfen um ein Halbfinal-Ticket in der Champions League. Dort könnte es zu einigen Sperren von Star-Spielern kommen. Einen Trainer hat es bereits erwischt.

Wenn der FC Bayern im Viertelfinal-Rückspiel der Champions League Real Madrid empfängt, sind fast alle Akteure spielberechtigt. Lediglich Real-Star Aurélien Tchouaméni fehlt aufgrund einer Gelbsperre.

Der Franzose hatte sich im Hinspiel seine dritte Gelbe Karte im laufenden Wettbewerb eingehandelt. Für die anderen vorbelasteten Stars ist die Gefahr allerdings nicht gebannt.

Zwar werden die Karten nach den Viertelfinal-Rückspielen gelöscht, jedoch werden diejenigen, die sich im Rückspiel ihre dritte Verwarnung abgeholt haben, trotzdem noch für das Halbfinal-Hinspiel gesperrt.

Insbesondere bei Real Madrid sind zahlreiche Spieler gefährdet, doch auch den Bayern droht Ungemach.

Während des Rückspiels handelte sich dann auch jemand eine Sperre ein, den man nicht unbedingt auf der Rechnung hatte: Trainer Vincent Kompany. Er sah nach dem 2:3 von Real durch Kylian Mbappe Gelb und wäre damit im Halbfinal-Hinspiel gesperrt.