ran Fußball FC Bayern - Pavlovic witzelt über Karls Outfit: "Auffällig" Videoclip • 02:09 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern steht nach einem 4:3 gegen Real Madrid im Halbfinale der Champions League. Wir haben die Stimmen zum Spiel gesammelt.

Der FC Bayern steht zum 22. Mal im Halbfinale der Champions League. Die Münchner setzten sich in einem umkämpften Viertelfinal-Rückspiel gegen Rekordsieger Real Madrid mit 4:3 (2:3) durch und treffen in der Runde der letzten Vier auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain. Die Duelle finden am 28. April und 6. Mai statt, das zweite in München. Nach dem 2:1 im Hinspiel in Madrid trafen diesmal Nationalspieler Aleksandar Pavlovic (6.), Harry Kane (38.), Luis Diaz (89.) und Michael Oliseh (90.+4) für die Bayern. Für Real waren der türkische Jungstar Arda Güler (1., 29.) und Kylian Mbappé (42.) erfolgreich, Verteidiger Eduardo Camavinga sah in der Schlussphase die Gelb-Rote Karte (86.). Es war ein wildes Spiel. Wir haben die Stimmen dazu gesammelt.

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Joshua Kimmich: "Das war schon sehr viel Drama" Joshua Kimmich (FC Bayern): "Das war schon sehr viel Drama. Natürlich sind wir nicht reingestartet, wie wir uns das erhofft haben. Wir wussten aber dann in der Halbzeit: Je länger das Spiel geht, desto mehr liegt der Vorteil bei uns. Ich glaube, es hat sich gelohnt, bis zum Ende zu gucken. Ich hoffe, alle Kinder in Deutschland durften ein bisschen länger wach bleiben. Ich hoffe, meine Frau hat meinen Sohn ein bisschen länger wach gelassen und dann zur dritten Stunde in die Schule." zum Spiel: "Wir wussten vor dem Spiel, dass beide Mannschaften sich sehr wehtun können. Wir mit unserem Pressing, mit unserem Ballbesitz, aber Real mit ihren Kontern. Das war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Wir haben sehr, sehr viele Fehler gemacht. Aber heute nehmen wir den Sieg. Man darf nicht vergessen, dass wir am Ende noch gewonnen haben. Wir gehen mit zwei Siegen weiter. Und ich glaube jetzt treffen die beiden momentan besten Teams Europas im Halbfinale aufeinander." über PSG: "Ich habe Paris gesehen im Hinspiel. Die sind schon nicht schlecht in Form, aber wir haben sie die letzten zwei Jahre schon zweimal geschlagen. Das waren immer Duelle auf sehr, sehr hohem Niveau."

Max Eberl: "Was dann in Paris passiert, ist in 14 Tagen" Max Eberl (Sportvorstand FC Bayern): "Es fühlt sich einfach großartig an und es fühlt sich genauso an, wie es über die ganze Saison schon war, dass diese Mannschaft, dieser Verein extrem lebt, zusammensteht. Das sind manchmal Kleinigkeiten, vielleicht passiert es gar nicht auf dem Platz, sondern daneben, weil alle Energie daneben auch dabei ist." zur Gelb-Roten Karte gegen Camavinga: "Wenn er (der Schiedsrichter, Anm.) das nicht auf dem Schirm hatte, dann war es eine pure Gelbe Karte, weil dann wollte er sie geben. Er hat den Ball in die Hand genommen. Er soll ihn einfach liegen lassen und weggehen." zur Sperre von Vincent Kompany: "Ist das so? Wir sind in die Kabine gekommen und haben gesagt, großartig, kein Spieler ist gesperrt. Jetzt ist der Trainer gesperrt. Um Gottes Willen. Aber wenn ich das sagen kann: Gerade freue ich mich extrem. Und was dann in Paris passiert, ist in 14 Tagen. Und auch da wird der Trainer eine Lösung finden, wie er das dann hinbekommt. Es ist ärgerlich, wenn ich das jetzt gerade höre, aber ehrlicherweise trübt es meine Freude nicht groß." Zum Patzer von Manuel Neuer: "Natürlich war es nicht das, was wir uns vorgestellt haben und auch nicht das, was Manu sich vorgestellt hat. Aber das ist im Fußball so. Du bist an einem Spiel der Hero und im nächsten Spiel bist du am Anfang der Depp, weil du den Fehler machst. Trotzdem hat er in der zweiten Halbzeit eine Parade, mit der er uns im Spiel hält. Das darf man auch nicht ganz vergessen. Und jetzt an einem Fehlpass eine Vertragsverlängerung oder irgendwas festzumachen - das sind nicht wir."

Manuel Neuer: "Das war ein Schweineball von mir" Manuel Neuer: "Ich glaube, das müssen wir erstmal verarbeiten, was hier passiert ist. Es war eine richtige Champions-League-Nacht, die wir so auch noch nicht erlebt haben." zu seinem Patzer: "Ich wollte eigentlich zu Stani spielen, nach außen. Treffe ihn halt überhaupt nicht gut. Das war ein Schweineball von mir. Und er nimmt ihn direkt mit seinem tollen linken Fuß. Habt man beim Freistoß auch nochmal gesehen. Und das kann er einfach." zu PSG: "Das waren zuletzt Duelle auf Augenhöhe. Und es sind jetzt auch wieder zwei Spiele auf Augenhöhe."

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