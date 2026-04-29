Champions League - PSG feiert Sieg gegen FC Bayern: "Das beste Spiel, in dem ich dabei war"

Paris St. Germain hat ein denkwürdiges Spiel gegen den FC Bayern München gewonnen. Das wussten auch die PSG-Akteure hinterher einzuordnen.

Luis Enrique hat in seiner Trainerlaufbahn schon so einiges erlebt - und doch musste sich auch der 55-Jährige nach diesem völlig irren Champions-League-Abend kneifen.

"Das war das beste Spiel, in dem ich als Trainer dabei war, ohne Zweifel", schwärmte der Coach von Titelverteidiger Paris Saint-Germain nach dem historischen 5:4 (3:2) im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern.

"Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren", sagte Enrique: "Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel."