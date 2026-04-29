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Champions League - PSG feiert Sieg gegen FC Bayern: "Das beste Spiel, in dem ich dabei war"

Veröffentlicht:

von SID

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FC Bayern - Joshua Kimmich trotzt Ergebnis: "Keine Niederlage"

Videoclip • 05:58 Min

Paris St. Germain hat ein denkwürdiges Spiel gegen den FC Bayern München gewonnen. Das wussten auch die PSG-Akteure hinterher einzuordnen.

Luis Enrique hat in seiner Trainerlaufbahn schon so einiges erlebt - und doch musste sich auch der 55-Jährige nach diesem völlig irren Champions-League-Abend kneifen.

"Das war das beste Spiel, in dem ich als Trainer dabei war, ohne Zweifel", schwärmte der Coach von Titelverteidiger Paris Saint-Germain nach dem historischen 5:4 (3:2) im Halbfinal-Hinspiel gegen den FC Bayern.

"Ich habe noch nie eine solche Intensität, ein solches Tempo und ein solches physisches Niveau gesehen. Wir müssen allen gratulieren", sagte Enrique: "Wir haben heute den Sieg verdient, wir haben ein Unentschieden verdient und wir haben die Niederlage verdient. Es war ein fantastisches Spiel."

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PSG: Auch Dembele und Marquinhos schwärmen

Auch seine Spieler waren trotz der späten Aufholjagd der Bayern, die nach einem 2:5 noch einmal zurückkamen, zufrieden.

"Alle Fußballfans haben das Spiel sicher genossen", sagte Kapitän Marquinhos bei Canal+. "Auf dem Platz war es eine wahre Freude, in diesem Spiel mitzuspielen. Von solchen Spielen träumen wir das ganze Jahr über, schon seit unserer Kindheit."

Bayern sei "eine großartige Mannschaft, es war ein unglaubliches Spiel", meinte auch Doppeltorschütze Ousmane Dembele.

Mit Blick auf das Rückspiel am nächsten Mittwoch sagte er: "Jetzt fahren wir nach München, um zu versuchen, ein weiteres Spiel zu gewinnen. Und um uns für das Finale zu qualifizieren, müssen wir uns konzentrieren."

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