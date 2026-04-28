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Champions League: So kommt der FC Bayern im Rückspiel gegen Paris Saint-Germain ins Finale
Veröffentlicht:von Anne Malin
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Der FC Bayern geht mit einer schlechten Ausgangsposition in das Viertelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Doch welches Ergebnis braucht es mindestens fürs Weiterkommen?
Champions League: FC Bayern verliert mit 4:5 in Paris
Mit großen Ambitionen geht Bayern in das Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain (6. Mai, ab 21 Uhr im LIVETICKER). Nach dem vogelwilden Spiel in Paris muss Bayern den Spieß zu Hause wieder umdrehen.
Doch welches Ergebnis müssen die Bayern im heimischen Stadion erzielen, um das Halbfinale zu erreichen?
Bayern-Niederlage im Hinspiel: Was bedeutet das für das Rückspiel?
Der FC Bayern hat sich am 28. April mit der 4:5-Auswärtsniederlage in Paris in eine spannende Ausgangsposition gebracht. Harry Kane brachte die Bayern mit einem Elfmeter kurzzeitig in Führung und auch Olise, Upamecano und Diaz trafen für den deutschen Rekordmeister. Aber Paris traf eben noch einmal mehr.
Bayern braucht im Rückspiel also einen Sieg mit mindestens einem Tor Unterschied. Ein solcher würde zur Verlängerung reichen. Ein Heimsieg mit mindestens zwei Toren Vorsprung würde zum Finaleinzug reichen.
Jedes Remis oder gar eine Heimniederlage würde den Parisern das Ticket für das Endspiel in Budapest bescheren.
FC Bayern vs. Paris im Rückspiel: Welche Rolle spielen Auswärtstore?
Auswärtstore spielen überhaupt keine Rolle mehr! Die Auswärtstorregelung wurde im Jahr 2021 von der UEFA eingestellt. Zuvor hatte die Mannschaft das glückliche Ende, die bei Tor-Gleichstand nach beiden Spielen auswärts mehr Treffer erzielt hat.
Inzwischen ist das aber hinfällig. Von daher ist es egal, ob Bayern nach 90 Minuten mit 1:0, 2:1 oder 3:2 führt. In allen Szenarien würde es in die Verlängerung gehen.
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