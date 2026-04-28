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FC Bayern: Darum gab der Schiedsrichter Handelfmeter für PSG
Aktualisiert:von Justin Kraft
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Videoclip • 01:27 Min
Der FC Bayern kassiert kurz vor der Halbzeit gegen Paris Saint-Germain das 2:3 per Elfmeter. Wieder mal sorgt ein Handspiel für Diskussionen.
Das Duell zwischen dem FC Bayern München und Paris Saint-Germain in der Champions League hält mal wieder, was es versprach. Schon in der ersten Halbzeit fielen fünf Tore – zwei davon per Elfmeter.
Kurz vor der Pause gab es dabei einen viel diskutierten Strafstoß für PSG. Alphonso Davies flog eine Flanke der Pariser an die Hand. Der Kanadier hatte die Arme zunächst hinter dem Rücken verschränkt, nahm den Arm dann aber doch wieder zur Seite heraus und hatte das Pech, dass der Ball ihn genau in dem Moment traf.
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PSG vs. Bayern: Schiedsrichter-Experte erklärt Handelfmeter
Schiedsrichterexperte Lutz Wagner argumentierte den Elfmeterpfiff so, dass Davies mit der aktiven Bewegung seines Arms die Abwehrfläche vergrößert habe. Aber Wagner äußerte noch einen weiteren interessanten Punkt: "Wenn der Ball zunächst an die Brust geht und dann an den Arm, dann ist es eine sogenannte Deflection."
Tatsächlich ging der Ball erst an den Oberschenkel von Davies und schließlich an den Arm. Für Wagner war die Richtungsänderung des Balles jedoch nicht klar genug: "Die ist es nicht und deshalb gibt er Strafstoß."
Die Diskussionen über Sinn und Unsinn bei Handspielen, wird derweil weitergehen. Experte Christoph Kramer empfand die Situation anders als Wagner: "Das Schlimmste im Fußball sind diese Super-Slowmos. Da sieht alles so viel schlimmer aus und da flattert die Hand so acht Sekunden weg." Ousmane Dembele verwandelte den fälligen Strafstoß zum 3:2 für Paris.
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