FC Bayern: Darum gab der Schiedsrichter Handelfmeter für PSG

ran Fußball FC Bayern: Olise unverkäuflich - Kompany sieht "Luft nach oben" Videoclip • 01:27 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern kassiert kurz vor der Halbzeit gegen Paris Saint-Germain das 2:3 per Elfmeter. Wieder mal sorgt ein Handspiel für Diskussionen.

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