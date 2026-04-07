ran Fußball FC Bayern - Fans ätzen gegen Vini Jr.: "Ist ihm das nicht peinlich?" Videoclip • 02:08 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League dem spanischen Klub Real Madrid gegenüber. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Real Madrid hat sich im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City durchgesetzt und steht nun im Viertelfinale gegen den FC Bayern München. Gegen die Skyblues machten die Spanier bereits mit dem 3:0-Sieg im Hinspiel einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Im Rückspiel setzten sich die Madrilenen mit 2:1 durch. HIER KOSTENLOS STREAMEN: Highlights der Champions League am 08. April ab 23:00 Uhr auf Joyn

Hier könnt ihr das Spiel im Liveticker verfolgen Auch der FC Bayern stellte bereits im Hinspiel die Weichen auf Viertelfinale. Nach einem furiosen 6:1-Erfolg in Bergamo setzte sich der Rekordmeister vor den eigenen Fans erneut hoch mit 4:1 durch. Anders als die Bayern landete Real Madrid nicht in den Top 8 der Gruppenphase. Daher mussten sich die Königlichen in der Playoff-Runde zunächst gegen Benfica Lissabon durchsetzen.

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ran zeigt alle wichtigen Informationen für das Viertelfinal-Spiel am Dienstagabend.

Update, 22:53 Uhr: Bayern gewinnt mit 2:1 Bayern München gewinnt dank einer dominanten ersten Hälfte und eines blendend aufgelegten Manuel Neuer mit 2:1 bei Real Madrid und stößt das Tor zum Halbfinale weit auf. Kurz nach Wiederanpfiff traf Kane mit einem satten Schuss von der Strafraumgrenze aus zum 2:0, nach dem die Roten jedoch zunehmend passiver wurden und den Blancos etwas zu bereitwillig den Platz überließen. Zwar gab es immer wieder Nadelstiche bei Umschaltmomenten. Letztlich kamen die Königlichen jedoch zu zahlreichen hochkarätigen Abschlüssen, scheiterten jedoch ein ums andere Mal an Neuer, ehe der Keeper auch einen Mbappé-Schuss aus kurzer Distanz noch an die Unterkante der Latte lenkte, der die Linie jedoch vollumfänglich passierte. Es blieb jedoch beim durchaus verdienten Anschlusstreffer, sodass dem FCB nächste Woche zu Hause bereits das Remis reicht, um den Rekordsieger auszuschalten.

Update, 21:48 Uhr: Bayern führt zur Halbzeit 1:0 Bayern München führt zur Pause bei Real Madrid mit 1:0, was absolut verdient ist. Bereits früh ließ Upamecano eine 100%ige Chance aufs 1:0 liegen (9.), ehe Gnabry nach dickem Pitarch-Fehler aus kurzer Distanz an Lunin scheiterte (28.). Direkt danach musste aber auch Neuer gegen Mbappé sein ganzes Können aufbieten und einen Flachschuss aus dem langen Eck kratzen (29.). Die Roten, die deutlich mehr vom Spiel hatten und die Königlichen teilweise tief im eigenen Drittel einschnürten, ließen aber nicht locker und kombinierten sich kurz vor der Pause doch noch zur verdienten Führung, als Díaz einen perfekten Gnabry-Steckpass verwertete (41.). Sehr passive Madrilenen werden sich etwas einfallen lassen müssen, denn trotz der sehr defensiven Spielweise hätte der FCB vermutlich sogar höher führen müssen.

Update, 19:47 Uhr: Die Aufstellungen sind da Real Madrid: Lunin - Trent, Rüdiger, Huijsen, Carreras - Valverde, Pitarch, Tchouaméni - Güler, Mbappe, Vinicius Jr FC Bayern: Neuer - Laimer, Upamecano, Tah, Stanisic - Kimmich, Pavlovic - Olise, Gnabry, Luis Diaz - Kane

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Real Madrid vs. FC Bayern München heute live im TV, Stream und Ticker: Wann findet das Champions-League-Spiel statt? Spiel: Real Madrid vs. Bayern München

Wettbewerb: Champions League, Viertelfinale; Hinspiel

Datum: 7. April 2026

Uhrzeit: 21:00 Uhr

Austragungsort: Bernabeu (Madrid)

Champions-League-Spiel heute live: Läuft Real Madrid gegen den FC Bayern München heute im Free-TV? Nein. Die Partie zwischen Real Madrid und dem FC Bayern wird nicht im Free-TV übertragen.

Real Madrid gegen FC Bayern München heute live: Wo läuft das Match im Pay-TV? Amazon Prime Video hat die Rechte für ein Champions-League-Spiel pro Runde am Dienstagabend. Daher zeigt der Streaming-Dienst auch Real - FC Bayern live und in voller Länge. Es ist allerdings ein kostenpflichtiges Abonnement nötig. Auch interessant: FC Bayern München: Oliver Kahn über Trainer-Fehlgriff mit Thomas Tuchel

Champions League heute im Livestream: Kann ich Real vs. Bayern heute kostenlos sehen? Ja. Neukunden von Amazon Prime können das Angebot einen Monat kostenlos testen und direkt wieder kündigen. Für zahlende Amazon-Prime-Video-Kunden ist das Champions-League-Spiel natürlich auch im Stream auf Amazon Prime Video abrufbar.

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Real Madrid vs. FC Bayern heute live: Wo gibt's einen Ticker zum Champions-League-Viertelfinale? Einen Ticker zu Real Madrid vs. Bayern München gibt es wie gewohnt auf ran.joyn.de.