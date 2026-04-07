Champions League
Champions League: Kai Havertz schießt FC Arsenal zum Sieg bei Sporting Lissabon
Aktualisiert:von SID
ran Fußball
FC Bayern - Fanmarsch zum Bernabeu: "Wir sche***en auf Madrid"
Videoclip • 01:12 Min
Der FC Arsenal gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon. Kai Havertz trifft spät für die Gunners und sorgt so für eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in London.
Kai Havertz hat den FC Arsenal in Richtung Halbfinale der Champions League geschossen. Der Nationalstürmer traf für den Premier-League-Tabellenführer spät zum 1:0 (1:0)-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel bei Sporting Lissabon und darf damit von seinem zweiten Königsklassen-Titel träumen. 2021 hatte er im Finale das entscheidende 1:0 für den FC Chelsea gegen Manchester City erzielt.
Havertz war in der ersten Minute der Nachspielzeit erfolgreich, Arsenal geht mit guten Karten in das Rückspiel in London am Mittwoch der kommenden Woche.
Aktuelle Fußball-Videos
ran Fußball Bundesliga
BVB-Jubel sorgt für Ärger: Warum sich der VfB nicht beschweren darf
Videoclip • 01:01 Min
ran Fußball
FC Bayern - Fans ätzen gegen Vini Jr.: "Ist ihm das nicht peinlich?"
Videoclip • 02:08 Min
ran Fußball
FC Bayern - Fanmarsch zum Bernabeu: "Wir sche***en auf Madrid"
Videoclip • 01:12 Min
Champions League: Arsenal auf Titeljagd
Die Gunners jagen ihren ersten Titel in der Königsklasse, im Vorjahr war im Halbfinale gegen den späteren Sieger Paris Saint-Germain Endstation. Havertz wurde bei den Gunners, die am Samstag im FA Cup am Zweitligisten FC Southampton gescheitert waren, in der 70. Minute eingewechselt. Im Achtelfinale hatte Arsenal den deutschen Vizemeister Bayer Leverkusen ausgeschaltet.
Real Madrid vs. FC Bayern München: Die Noten der FCB-Stars in der Champions League - Neuer überragt, Diaz trotz Tor schwach
Drei Tage nach der Blamage im FA Cup kamen die Gunners nicht gut in die Partie. Sportings Maxi Araujo traf nach einem überragenden Pass von Ousmane Diomande nur die Latte (6.). Der Favorit wurde dann gefährlicher - und das wie immer nach Standards: Eine Ecke von Noni Madueke flog direkt an die Latte (15.). In der Folge verflachte die Partie.
Nach dem Seitenwechsel scheuten beide Teams das große Risiko. Ein Treffer von Martin Zubimendi wurde wegen einer klaren Abseitsposition im Vorfeld aberkannt (63.). Havertz traf schließlich Sporting mitten ins Herz.
Aktuellste News
Duell in der Königsklasse
Real vs. FC Bayern heute live und kostenlos: Wer zeigt die Champions League?
Vor 17 Minuten
Champions League
Bayern bejubeln Sieg in Madrid: "Wenn du das schaffst ..."
Vor 32 Minuten
Champions League
Erster Sieg seit 2001: FC Bayern stürmt das Bernabeu
Vor 49 Minuten
Champions League
Bayern-Noten: Neuer lässt Real-Stars verzweifeln
Vor 1 Stunde
Champions League
Rückschlag für Real: Ein Star kassiert Sperre!
Vor 1 Stunde
Champions League
Champions League: TV-Übertragung, Streams, Spielplan, Teams und Ergebnisse
Vor 2 Stunden