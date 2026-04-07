Champions League: Kai Havertz schießt FC Arsenal zum Sieg bei Sporting Lissabon

ran Fußball FC Bayern - Fanmarsch zum Bernabeu: "Wir sche***en auf Madrid" Videoclip • 01:12 Min Link kopieren Teilen

Der FC Arsenal gewinnt das Viertelfinal-Hinspiel gegen Sporting Lissabon. Kai Havertz trifft spät für die Gunners und sorgt so für eine gute Ausgangslage für das Rückspiel in London.

Kai Havertz hat den FC Arsenal in Richtung Halbfinale der Champions League geschossen. Der Nationalstürmer traf für den Premier-League-Tabellenführer spät zum 1:0 (1:0)-Sieg im Viertelfinal-Hinspiel bei Sporting Lissabon und darf damit von seinem zweiten Königsklassen-Titel träumen. 2021 hatte er im Finale das entscheidende 1:0 für den FC Chelsea gegen Manchester City erzielt. Champions League: Erster Sieg seit 2001 - FC Bayern stürmt das Bernabeu Havertz war in der ersten Minute der Nachspielzeit erfolgreich, Arsenal geht mit guten Karten in das Rückspiel in London am Mittwoch der kommenden Woche.

- Anzeige -

- Anzeige -