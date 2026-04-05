Torwart-Legende Oliver Kahn verpflichtete in seiner Zeit als Vorstandsvorsitzender des FC Bayern den heutigen englischen Nationaltrainer Thomas Tuchel. Nun lässt Kahn durchblicken, dass es damals menschlich nicht ideal gepasst hat.

Vom Juli 2021 bis zu seiner Entlassung im Mai 2023 stand Oliver Kahn an der Spitze des FC Bayern.

In dieser Zeit fielen weitreichende Entscheidungen. Nachdem im Frühjahr 2023 der heutige Bundestrainer Julian Nagelsmann entlassen worden war, verpflichteten Kahn und der damalige Sportvorstand Hasan Salihamidzic Thomas Tuchel als dessen Nachfolger.

Zwar gewann der FC Bayern am letzten Spieltag jener Saison noch dramatisch die Deutsche Meisterschaft, doch für den Vorstandsvorsitzenden Kahn und Salihamidzic bedeutete dieser Tag dennoch das Aus. Auch Tuchel und der Rekordmeister wurden nie wirklich warm miteinander; kaum ein Jahr später verließ der heutige England-Coach die Münchner wieder.

Nun hat sich Kahn erstmals detailliert zu dieser Personalie geäußert. "Man hat gedacht: Bei Thomas Tuchel passt alles, das ist die logische Lösung. Aber am Ende geht es nicht nur um Profile, sondern auch darum, ob es menschlich passt. Und das ist nicht immer planbar", erklärte der frühere "Titan" gegenüber der "Süddeutschen Zeitung".