ran Fußball Bayern-Fans sind heiß! Frenetischer Empfang für FCB-Bus Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern München trifft im Halbfinale der Champions League auf Paris St. Germain. ran präsentiert alle Informationen zum Halbfinal-Showdown in der "Königsklasse" im Ticker.

+++ 06. Mai, 17:56 Uhr: Rauch-Eskalation in der U-Bahn +++ Pariser Fans mussten auf dem Weg zum Stadion die U-Bahn verlassen. Darunter auch Teile der Ultra-Szene der Franzosen. "RMC Sport"-Reporter Arthur Perrot berichtete von feiernden und singenden Fans in der U-Bahn als auf einmal Rauchwolken aufkamen und alle Fans aus der Bahn aussteigen mussten. Aktuell prüft die Feuerwehr, ob die U-Bahn sicher und betriebsbereit ist. Der Vorfall ereignete sich ca. sieben Kilometer vor der Allianz-Arena. Offenbar im Bereich der Station Dietlindenstraße - das bestätigte die Münchener Polizei später. Ca. 100 Fans mussten die Station demnach verlassen. Auch zuvor soll es laut Berichten bereits zu Auseinandersetzungen zwischen FCB- und PSG-Fans gekommen sein.

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+++ 06. Mai, 15:15 Uhr: Vor Duell mit PSG: Fan-Spalier für Bayern-Stars +++ Die Stars des FC Bayern München können sich vor dem entscheidenden Rückspiel im Champions-League-Halbfinale auf den großen Support der Anhänger verlassen. Bei der Abfahrt von der Säbener Straße veranstalteten die Anhänger einen Spalier, als der Bus das FCB-Gelände in Richtung Allianz-Arena verließ.

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+++ 06. Mai, 14:48 Uhr: Karl und Guerreiro wieder im Kader - wer steht in der Startelf? +++ Mit Lennart Karl und Raphael Guerreiro stehen im Rückspiel zwei Spieler des FC Bayern München im Kader, die im Hinspiel noch verletzungsbedingt fehlten. Beide laborierten an einem Muskelfaserriss, sind nun wieder fit, dürften allerdings für die Startelf noch keine Option sein. Generell ist wohl mit einer nahezu identischen Aufstellung wie im Hinspiel zu rechnen. Offen ist allerdings, wer als Linksverteidiger auflaufen wird. Im Hinspiel stand Alphonso Davies überraschend anstelle von Konrad Laimer in der Startelf, verursachte kurz vor der Halbzeit einen Handelfmeter und wurde zur Pause ausgewechselt. Laimer kam für ihn ins Spiel. Gut möglich, dass der Österreicher nun in der Startelf steht. Sollte allerdings Davies den Vorzug bekommen, könnte Laimer auch als Rechtsverteidiger eine Option sein. Im Hinspiel tat sich Josip Stanisic auf der rechten Seite nämlich schwer (ran-Note 4). Auch interessant: FC Bayern vs. Paris Saint-Germain: Aufstellung

+++ 06. Mai, 12:15 Uhr: Bayern spielt um 18,5 Millionen Euro +++ Sollte der FC Bayern sich im Halbfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain durchsetzen, wäre das auch finanziell sehr lukrativ. Der Sieger des Halbfinals bekommt für das Weiterkommen von der UEFA eine Prämie von 18,5 Millionen Euro. Für den Titelgewinn könnten noch einmal weitere 6,5 Millionen Euro dazukommen. Darüber hinaus darf der Champions-League-Sieger im UEFA-Supercup antreten. Beide Teilnehmer bekommen dafür vier Millionen Euro, der Sieger noch eine weitere Million zusätzlich. Insgesamt könnte Bayern sich also 30 Millionen Euro erspielen. Auch interessant: FC Bayern München vs. PSG: So kommen Fans heute noch an Tickets für den Champions-League-Kracher

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