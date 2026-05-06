ran Fußball Bundesliga Bayern-Abwehr von Heidenheim düpiert: So wird es schwer gegen PSG Videoclip • 01:01 Min Link kopieren Teilen

Der FC Bayern muss im Halbfinal-Rückspiel der Champions League gegen Paris Saint-Germain ran. Wir werfen einen Blick auf die voraussichtliche Aufstellung.

TOR: Welchen Neuer bekommt der FC Bayern? Im Tor wird Manuel Neuer stehen. Dabei werden die Münchner hoffen, dass der Keeper eine ähnliche Leistung abliefert wie im Viertelfinal-Hinspiel gegen Real Madrid. Beim 2:1-Sieg zeigte der 40-Jährige eine Weltklasse-Leistung und ließ die Offensivstars der Madrilenen verzweifeln. Im Hinspiel gegen Paris hatte Neuer allerdings nichts zu lachen. Der Keeper konnte keinen Schuss aufs Tor parieren und musste gleich fünfmal hinter sich greifen. Ein grober Fehler unterlief ihm dabei allerdings nicht.

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ABWEHR: Wer verteidigt außen? In der Innenverteidigung ist die Sache klar. Das Nummer-Eins-Duo Jonathan Tah und Dayot Upamecano wird wieder von Beginn an auf dem Platz stehen. Auf den Außenverteidigerpositionen wird Vincent Kompany wohl auf Josip Stanisic und Konrad Laimer setzen. Wer auf welcher Seite spielen wird, bleibt abzuwarten. In den vergangenen Wochen rotierte der Belgier beide Spieler immer wieder auf beiden Seiten. Alphonso Davies, der beim 4:5 in Paris überraschend in der Startelf stand, könnte ebenfalls eine Option sein.

MITTELFELD: Ist Karl schon eine Option? Durch die verletzungsbedingten Ausfälle von Serge Gnabry und Raphaël Guerreiro hat der FC Bayern im Mittelfeld nur wenige Optionen. Youngster Lennart Karl steht nach überstandener Verletzung zwar wieder im Kader, dürfte aber wohl eher von der Bank kommen. Auf den Außen sind Michael Olise und Luis Diaz gesetzt. Der wiedererstarkte Jamal Musiala wird wohl auf der Zehn auflaufen. Das Mittelfeldzentrum bekleiden ziemlich sicher Joshua Kimmich und Aleksandar Pavlovic. Leon Goretzka, der zuletzt mit zwei Treffern gegen Heidenheim für Furore sorgte, wird das CL-Duell gegen PSG zum Start wohl erst von der Bank verfolgen.

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ANGRIFF: Harry Kane ist natürlich gesetzt Im Sturm wird der FC Bayern logischerweise erneut auf Harry Kane setzen. Der Engländer befindet sich in Topform und war im Hinspiel mit einem Tor und einer Vorlage an zwei Treffern direkt beteiligt.

FC Bayern: Die voraussichtliche Aufstellung im Überblick Neuer - Stanisic, Upamecano, Tah, Laimer - Kimmich, Pavlovic, Olise, Musiala, Luis Diaz - Kane

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