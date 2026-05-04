Gutes Schiedsrichter-Omen für Bayern München: Der Portugiese Joao Pinheiro pfeift am Mittwoch das Halbfinal-Rückspiel des deutschen Fußball-Rekordmeisters in der Champions League gegen Titelverteidiger Paris Saint-Germain.

Zwei Tage vor dem entscheidenden Rückspiel im Champions-League-Halbfinale gegen Paris St. Germain steht der Schiedsrichter der Partie fest. Der Portugiese Joao Pinheiro übernimmt am Mittwoch die Spielleitung in der Allianz Arena.

Der 38-Jährige leitete bisher zwei Partien der Münchner in der "Königsklasse". In der laufenden Saison (2:1 bei PSV Eindhoven) und in der vergangenen Spielzeit (3:1 gegen Slovan Bratislava) gingen die Bayern dabei jeweils als Sieger vom Platz.

Überhaupt bringt Pinheiro einiges an internationale Erfahrung mit: In der Saison 2019/20 pfiff er zum ersten Mal ein Spiel in der Europa League, in der Saison 2022/23 erstmals ein Spiel in der Champions League.

Zudem leitete der Unparteiische Spiele in der Nations League, der EM-Qualifikation und der WM-Qualifikation. Ein Karriere-Highlight war der UEFA-Supercup 2025 zwischen Paris und den Tottenham Hotspur. Damals gewann PSG im Elfmeterschießen. Es war das einzige Spiel von PSG, das er bislang pfiff.

Bayern gegen Paris dürfte nun das größte Spiel seiner bisherigen Karriere sein.

Nach dem 4:5 im Hinspiel braucht die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany auch diesmal einen Sieg, um es ins Finale zu schaffen.