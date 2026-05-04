ran Fußball Bundesliga FC Bayern: "Absolute Schönheit" - Fans feiern neues Heimtrikot Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Thomas Müller schwärmt vom spektakulären Halbfinal-Hinspiel in der Champions League zwischen PSG und dem FC Bayern, erwartet im Rückspiel aber einen anderen Spielverlauf und gibt seine Prognose ab.

Thomas Müller war vom Hinspiel zwischen Paris Saint-Germain und dem FC Bayern München (5:4) begeistert. "Was für Spektakel", schreibt der 36-Jährige in seinem Newsletter. "Was die Jungs auf beiden Seiten in Paris abgeliefert haben, war Werbung für unseren Sport. Es gab Tempo, Skill und Intensität auf höchstem Niveau, offensiv wie defensiv", betonte Müller. Schiri fix: ER pfeift Bayern vs. PSG Trotz insgesamt neun Toren verteidigte der Ex-Bayern-Star auch die kritisierte Verteidungsleistung beider Teams: "Trotz neun Toren habe ich sehr viele, vor allem individuell starke Verteidigungsaktionen gesehen. Alles in allem: So einen offenen Schlagabtausch in dieser Sauberkeit siehst du selten."

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FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain: Thomas Müller erwartet anderes Rückspiel Das langjährige Gesicht des Rekordmeisters glaubt allerdings nicht, dass am Mittwochabend ein ähnlicher Spielverlauf zu erwarten ist. "Meine These: Im Rückspiel wird's anders", so Müller. Seine Begründung: "Ab der 60. Minute haben beide das Ergebnis im Kopf, dann kommen auch die Anpassungen. Wer in Führung liegt, akzeptiert es, etwas tiefer zu verteidigen, und der andere übernimmt das Zepter. Diese Wechselwirkung wird das Rückspiel prägen." Die Ausgangssituation sei für die Bayern weiterhin ordentlich. "5:4 ist kein Drama. Es gibt luxuriösere Situationen, klar. Aber Paris hat nur ein Tor Vorsprung, und das Rückspiel ist daheim. Mir hat die Bayern-Performance in Paris nochmal deutlich besser gefallen als in den Madrid-Spielen", schreibt der Routinier, der mittlerweile bei den Vancouver Whitecaps spielt.

FC Bayern München vs. Paris Saint-Germain: Thomas Müller glaubt an Bayern-Sieg Müller lobt "diese Konsequenz im eigenen Spiel und diese Überzeugung. Weil mental musst du so ein 5:2 erst einmal wegstecken. Die Bayern haben weiterhin ihr Spiel durchgezogen. Keine wilden Harakiri-Aktionen, sondern der selbstbewusste Drang nach einem Comeback." Seine Prognose für das Rückspiel: "Wenn Bayern nochmal 90 Minuten so spielt wie in Paris, dann geht das Ding mit einem oder zwei Toren Vorsprung für unsere Bayern aus." Auch interessant: FC Bayern droht teures Missverständnis

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