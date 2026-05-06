FC Bayern gegen Paris Saint-Germain: Nur Neuer überzeugt in enttäuschender FCB-Elf - Noten

ran Fußball Bayern-Fans sind heiß! Frenetischer Empfang für FCB-Bus Videoclip • 01:10 Min Link kopieren Teilen

Der Traum des FC Bayern vom Einzug ins Champions-League-Finale ist trotz des späten Ausgleichstreffers gegen Paris St. Germain geplatzt. Noten und Einzelkritik des FCB.

Bayern München ist nach einem 1:1 (0:1) im Halbfinal-Rückspiel gegen Titelverteidiger PSG ausgeschieden. Dabei konnte die Mannschaft von Trainer Vincent Kompany nach dem frühen Rückstand durch Weltfußballer Ousmane Dembele (3.) nie an die Gala im Hinspiel (4:5) anknüpfen. Insgesamt gelang der Offensive über 90 Minuten zu wenig, Harry Kanes Ausgleich in der Nachspielzeit kam zu spät. Rauch-Eskalation in der U-Bahn: PSG-Fans müssen Bahn verlassen

FC Bayern vs. PSG: Alle News zum Halbfinal-Kracher ran hat die Noten und Einzelkritiken aller FCB-Stars.

Manuel Neuer Der Kapitän, der kurz vor der Vertragsverlängerung steht, ist bester Münchner an diesem Abend. Muss schon nach drei Minuten den Ball aus dem Tor holen, ist bei Dembeles Abschluss aus kurzer Distanz jedoch chancenlos. In der Folge sicher gegen Kvaratskhelia (21.), herausragend bei Joao Neves' Kopfball (33.). Verhindert nach der Pause stark gegen Doue (56., 64.), Barcola (88.) und vor allem gegen Kvaratskhelia (57.) mehrfach die Entscheidung. ran-Note: 2

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Josip Stanisic Der Kroate steht erneut in der Startelf, diesmal allerdings links hinten. Lässt beim 0:1 den Rückraum völlig aus den Augen. Hat seine Seite ansonsten aber weitgehend im Griff. Schuss in Safonovs Arme (62.). Geht fünf Minuten darauf runter. ran-Note: 4

Dayot Upamecano Sieht schon nach drei Minuten von Kvaratskhelia alt aus, der ihm locker wegläuft und völlig frei das 0:1 auflegen kann. Muss teilweise gegen bei PSG-Kontern Schwerstarbeit verrichten und kann nicht jede Chance verhindern, macht seine Sache aber abgesehen vom Gegentor ordentlich. ran-Note: 3

Jonathan Tah Der Abwehrchef hat ebenfalls Aktien am frühen Rückstand, weil er unnötig weit vorrückt. Kämpft sich dann ins Spiel, rettet zweimal stark gegen Kvaratskhelia (37.). Gute Kopfballchance knapp neben das Tor (45.). Hat nach dem Wechsel ein paar mehr Probleme und macht nach 67 Minuten Platz für Kim. ran-Note: 3

Konrad Laimer Der Österreicher kehrt im Gegensatz zum Hinspiel in die Anfangsformation zurück und agiert rechts. Ist vor dem 0:1 nicht auf seiner Position, so dass alle anderen Verteidiger sich zu weit rausziehen lassen. Danach sehr aktiv nach vorne, fehlt dafür dann aber oft bei Pariser Gegenangriffen. Große Laufbereitschaft, aber geringe Effektivität. ran-Note: 4

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Joshua Kimmich Der eigentliche Taktgeber der Bayern kommt zunächst überhaupt nicht ins Spiel. Lässt zu viele Lücken nach hinten und hat ungewohnt viele Fehlpässe und Ballverluste. Gibt aber nicht auf und ist nach dem Wechsel besser im Spiel, kann der Begegnung aber keinen Stempel aufdrücken. ran-Note: 4

Aleksandar Pavlovic Auch Kimmichs Nebenmann findet keinen Zugriff. In der Rückwärtsbewegung oft zu weit weg, im Aufbau mit zu vielen Stockfehlern und ungewohnt zweikampfschwach. Nach der Pause stärker und mit weniger Fehlern. Schießt aber von der Strafraumgrenze weit vorbei (55.). ran-Note: 4

Michael Olise Hat einen schweren Stand gegen Nuno Mendes, an dem er zu oft nicht vorbei kommt. Nach 27 Minuten plötzlich in guter Abschlussposition, sein Schuss geht aber aufs Netz. Kann sich auch danach selten entscheidend durchsetzen, zudem zu unplatziert bei seiner besten Möglichkeit (70.). ran-Note: 4

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Jamal Musiala Bemüht, aber kann sich aber kaum einmal durchsetzen. Ebenfalls zu viele Ballverluste. Kurz vor der Pause klärt Safonov seine Flanke nach schönem Solo zuvor (42.), kurz darauf zweimal hintereinander Pech beim Abschluss (44.). Nach der Pause mit wesentlich mehr gelungenen Aktionen, der entscheidende Ball ist allerdings nicht darunter. Nach 79 Minuten gegen Jackson ausgewechselt. ran-Note: 4

Luis Diaz Der Kolumbianer versucht zumindest immer wieder, mit Einzelaktionen Löcher in die Pariser Deckung zu reißen. Schießt nach schönem Solo übers Tor (22.). Läuft sich nach der Pause aber regelmäßig fest und scheitert mit seiner besten Chance an Safonov (68.). ran-Note: 3

Harry Kane Der Engländer wird von Marquinhos und Pacho kaum einmal in die gefährlichen Räume gelassen. Lässt sich daher tiefer fallen, hat aber auch dort ungewohnt viele Fehlpässe. Und wenn er mal in eine Schussposition kommt, wird er geblockt. Erst in der vierten Minute der Nachspielzeit kommt er zu seiner ersten Chance und die ist drin. Doch das 1:1 fällt zu spät. ran-Note: 3

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Alphonso Davies (ab 67. Minute) Der Kanadier ersetzt Stanisic, um nochmal Druck nach vorne zu machen. Bleibt aber lange ohne Effekt aufs Münchner Offensivspiel, erst in der Nachspielzeit mit der schönen Vorarbeit auf Kane vor dem 1:1. ran-Note: 3

Minjae Kim (ab 67. Minute) Der Koreaner geht für Tah in die Innenverteidigung, macht seine Sache dort solide. ran-Note: 3

Nicolas Jackson (ab 79. Minute) Der Chelsea-Leihspieler wird in der Schlussphase von Kompany für Musiala gebracht, kann aber nicht mehr für die Wende sorgen. Ohne nennenswerte Aktion. ran-Note: Ohne Bewertung