Real Madrid - Antonio Rüdiger redet Klartext über Skandal-Foul: "Hätte ich gewollt..."

Heftige Kritik gab es an Antonio Rüdiger nach seinem Foul an Diego Rico. Nun verteidigte sich der Nationalspieler. Es gebe auch für ihn "Grenzen", die er nicht überschreite.

Nationalspieler Antonio Rüdiger hat die Vorwürfe seines Gegenspieles Diego Rico vom FC Getafe nach dem umstrittenen Foul Anfang März zurückgewiesen. "Wenn man die Bilder in Zeitlupe sieht, wirkt es schlimm. Aber wenn man die Aktion im Spiel sieht, ist es etwas anderes. Ich möchte nicht mit ihm streiten, aber ich wollte ihm nie wehtun", sagte der Abwehrspieler von Real Madrid am Montag auf einer Pressekonferenz.

Rüdiger hatte Rico im Ligaspiel mit dem Knie am Kopf getroffen, sein Kontrahent sprach später von Absicht.

"Wenn ich gewollt hätte, hätte ich ihn verletzt. Ich habe nach dem Spiel mit ihm gesprochen. Man darf nicht nur ein Standbild betrachten. Ich mag es, hart zu spielen. Aber ich habe Grenzen, die ich nicht überschreite. Deswegen denke ich, dass die Kommentare etwas drüber waren", sagte Rüdiger vor dem Achtelfinal-Rückspiel in der Champions League bei Manchester City am Dienstagabend.