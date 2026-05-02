Der FC Bayern München trifft im Halbfinal-Rückspiel der Champions League auf Paris Saint-Germain. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

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Das Hinspiel des Champions-League-Halbfinales war ein echtes Offensivspektakel. Paris Saint-Germain gewann mit 5:4 gegen den FC Bayern München, der im Rückspiel nun den Spieß umdrehen muss.

Im Rückspiel brauchen die Münchner auf jeden Fall einen Sieg. Der Titelverteidiger befindet sich nach dem Hinspiel-Sieg leicht im Vorteil. Führt Bayern nach 90 Minuten in der Allianz Arena mit einem Tor, geht es in die Verlängerung.

ran hat alle wichtigen Informationen für das Halbfinal-Rückspiel zusammengefasst.

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