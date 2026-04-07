Der FC Bayern München steht im Viertelfinale der Champions League dem spanischen Klub Real Madrid gegenüber. So verfolgt ihr das Spiel im TV, Livestream und Liveticker.

Real Madrid hat sich im Achtelfinale der Champions League gegen Manchester City durchgesetzt und steht nun im Viertelfinale gegen den FC Bayern München.

Gegen die Skyblues machten die Spanier bereits mit dem 3:0-Sieg im Hinspiel einen großen Schritt in Richtung Viertelfinale. Im Rückspiel setzten sich die Madrilenen mit 2:1 durch.

Auch der FC Bayern stellte bereits im Hinspiel die Weichen auf Viertelfinale. Nach einem furiosen 6:1-Erfolg in Bergamo setzte sich der Rekordmeister vor den eigenen Fans erneut hoch mit 4:1 durch.

Anders als die Bayern landete Real Madrid nicht in den Top 8 der Gruppenphase. Daher mussten sich die Königlichen in der Playoff-Runde zunächst gegen Benfica Lissabon durchsetzen.