Große Sorgen um Christian Eriksen: Der dänische Nationalspieler erleidet einen weiteren Zusammenbruch.

Erneut Sorgen um den dänischen Fußball-Star Christian Eriksen.

Der Profi des VfL Wolfsburg ist am Sonntagabend beim Länderspiel Dänemarks gegen die Ukraine in der 66. Minute zusammengebrochen.

Ohne Fremdeinwirkung ging der Mittelfeldspieler in der Partie in Odense zu Boden. TV-Bilder zeigten, wie Eriksen sich mit beiden Händen an die Brust fasste und auf den Rasen sank. Medizinisches Personal rannte sofort auf das Feld.

Die Spieler bildeten bei der Behandlung des Kapitäns einen Sichtschutz. Nachdem sich Eriksen nicht mehr auf dem Feld befand, bildeten Dänen und Ukrainer gemeinsam Arm in Arm einen Kreis.

Diese Szenen weckten Erinnerungen an ähnliche Szenen bei der EM 2021. Damals kollabierte der Nationalspieler bei der EM-Partie gegen Finnland und musste anschließend sogar reanimiert werden.

"Fünf Minuten lang war ich tot", sagte Eriksen später in einem Interview. In weiterer Folge wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt. Ärzte hatten dem Rekordnationalspieler das medizinische Okay für die Fortsetzung seiner Profikarriere gegeben.