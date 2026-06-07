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Christian Eriksen erleidet erneuten Zusammenbruch: Länderspiel von Dänemark abgebrochen
Aktualisiert:von ran.de/SID
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DFB-Team - Fans komplett bedient: "Schlimmste, was passieren konnte"
Videoclip • 02:16 Min
Große Sorgen um Christian Eriksen: Der dänische Nationalspieler erleidet einen weiteren Zusammenbruch.
Erneut Sorgen um den dänischen Fußball-Star Christian Eriksen.
Der Profi des VfL Wolfsburg ist am Sonntagabend beim Länderspiel Dänemarks gegen die Ukraine in der 66. Minute zusammengebrochen.
Ohne Fremdeinwirkung ging der Mittelfeldspieler in der Partie in Odense zu Boden. TV-Bilder zeigten, wie Eriksen sich mit beiden Händen an die Brust fasste und auf den Rasen sank. Medizinisches Personal rannte sofort auf das Feld.
Die Spieler bildeten bei der Behandlung des Kapitäns einen Sichtschutz. Nachdem sich Eriksen nicht mehr auf dem Feld befand, bildeten Dänen und Ukrainer gemeinsam Arm in Arm einen Kreis.
Diese Szenen weckten Erinnerungen an ähnliche Szenen bei der EM 2021. Damals kollabierte der Nationalspieler bei der EM-Partie gegen Finnland und musste anschließend sogar reanimiert werden.
"Fünf Minuten lang war ich tot", sagte Eriksen später in einem Interview. In weiterer Folge wurde ihm ein Defibrillator eingesetzt. Ärzte hatten dem Rekordnationalspieler das medizinische Okay für die Fortsetzung seiner Profikarriere gegeben.
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Zustand von Christian Eriksen: Dänischer Verband gibt Update
Schon einige Minuten nach dem Vorfall am Sonntag, der zu einem Spielabbruch führte, konnte der dänische Verband zumindest leichte Entwarnung geben.
"Christian Eriksen ist bei Bewusstsein und den Umständen entsprechend wohlauf. Das Spiel wurde abgebrochen", hieß es in einem Statement des Verbandes.
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Dänischer Teamarzt äußert sich zum Eriksen-Zusammenbruch
Mittlerweile hat der dänische Fußballverband auch ein Statement des Teamarztes Morten Boesen veröffentlicht, der sich zum Gesundheitszustand von Eriksen äußerte.
"Christian geht es gut, und er hat das Spielfeld selbstständig verlassen. Meiner Ansicht nach hat der Herzschrittmacher wie erwartet reagiert. Er war kurz bewusstlos, kam aber sehr schnell wieder zu Bewusstsein und wir konnten ihn umgehend erreichen", heißt es im Statement des Mediziners.
"Er wird im Krankenhaus weiteren Untersuchungen unterzogen, um die Ursache des Vorfalls zu ermitteln. Wir stehen in ständigem Kontakt mit ihm und den Ärzten des Krankenhauses", erklärte Boesen darüber hinaus.
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